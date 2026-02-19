#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Саясат

Қазақстан мен Қытай жаңартылатын энергетика саласындағы ынтымақтастығын кеңейтуде

Солнечные батареи, панели, электроэнергия, солнечные электростанции, электричество, электроэнергетика, альтернативные источники энергии , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 14:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 19 ақпанда Сенат депутаттары палатада өткен пленарлық отырыста Қазақстан мен Қытай арасындағы жаңартылатын энергия көздері саласындағы жобаларды жүзеге асыру туралы заңды ратификациялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Құжатқа қоса берілген қорытындыда заңның мақсаты 2024 жылғы 12 қарашада Бакуде қол қойылған Қазақстан мен Қытай арасындағы жаңартылатын энергия көздері саласындағы жобаларды жүзеге асыру туралы келісімді ратификациялау екені көрсетілген.

"Келісім Қазақстан мен Қытай үкіметтерінің жаһандық климат өзгерістеріне қарсы тиімді күресу мақсатында күш-жігерін біріктіруін, Қазақстан аумағында жаңартылатын энергетика мен тұрақты даму жобаларын ынталандыруды, құруды және жүзеге асыруды көздейді. Келісімнің нормалары бойынша тараптар құқықтық және заңнамалық база ашықтығын қамтамасыз етеді, ірі жобаларды әзірлеуге, құруға, іске асыруға және пайдалуға ықпал етеді. Бұл ірі жобаларды жүзеге асыру тәртібі, негізгі шарттары және процедуралық мәселелері келісімде анықталған. Келісім шеңберінде жел және күн электр станцияларын салу қарастырылған. Жобаларды жүзеге асыру Қарағанды, Түркістан және Павлодар облыстарын қамтитын болады. Әрбір ірі жоба энергия өндіру және жинақтау үшін кешенді инфрақұрылым құруды көздейді", – делінген қорытындыда.

Сонымен қатар, ірі жобалар бойынша электр энергиясын сатып алу келісімінің мерзімі 25 жылды құрайтындығы айтылған. Қазақстан аумағында жүзеге асырылатын ірі жобалар келесі шарттарға сәйкес болуы тиіс:

  • Жыл сайын көмірқышқыл газы (CO₂) шығарындыларын азайту;
  • Энергияны сақтау жүйелерін қолдана отырып, жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясын өндіру;
  • Екі тараптың да көміртексіздікке ұмтылуын көздейтін стратегияларды жүзеге асыру;
  • Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігі мен тәуелсіздігіне ықпал ету, сонымен қатар ұлттық электр желісінің тұрақтылығы мен сенімділігін қамтамасыз ету.
"Ірі жобалардың техникалық, экономикалық және қаржылық ерекшеліктерін ескере отырып, келісімде электр энергиясын кепілдендірілген сатып алу, Қазақстан заңнамасына сәйкес электр энергиясы балансын қамтамасыз ету, валюта бағасын қалыптастыру және есеп айырысу мәселелері бойынша процедуралық мәселелер қарастырылған. Осы жобаларды жүзеге асыру энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, "жасыл" технологияларды енгізуге және парниктік газдар шығарындыларын азайтуға септігін тигізеді", – делінген құжатта.

Бұған дейін Конституция күні жаңа заң қабылданған жағдайда өзгертілуі мүмкін екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қырғызстан мен Қытай шекарасында болған жер сілкінісі Қазақстанда сезілді
14:46, Бүгін
Қырғызстан мен Қытай шекарасында болған жер сілкінісі Қазақстанда сезілді
Қазақстан мен Қытай өзара мәдени орталықтар құруға келісті
11:10, 05 маусым 2024
Қазақстан мен Қытай өзара мәдени орталықтар құруға келісті
Қазақстан мен ОПЕК қаржы саласындағы ынтымақтастықты күшейтуде
13:18, 29 қаңтар 2026
Қазақстан мен ОПЕК қаржы саласындағы ынтымақтастықты күшейтуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Бүгін
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
17:47, Бүгін
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
17:23, Бүгін
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
Теннисистов оправдали по делам о допинге
17:03, Бүгін
Теннисистов оправдали по делам о допинге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: