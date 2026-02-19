#Референдум-2026
Оқиғалар

Қырғызстан мен Қытай шекарасында болған жер сілкінісі Қазақстанда сезілді

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 14:46 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 19 ақпанда Қырғызстан мен Қытай шекарасында жер сілкінісі тіркелді. Дүмпу Алматы облысының тұрғындарына сезілгенін Zakon.kz хабарлады.

Бұл туралы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің (ТЖМ) баспасөз қызметі мәлімдеді.

ҚР ТЖМ "СБЗҰҒО" ЖШС сейсмикалық станциялар желісімен 2026 жылғы 19 ақпанда Астана уақыты бойынша 14 : 09 жерсілкінісі тіркелді. Жерсілкінісі ошағы Қырғызстан мен Қытай шекарасында аумағында Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 311 км. жерде орналасқан. Жерсілкінісінің координаттары : 42.176 с.е. 80.438 ш.б Тереңдік 15 км. Жерсілкінісінің энергетикалық класы 12.8. Магнитуда MPV 5.3.

Жерсілкінісі ошағы Қырғызстан мен Қытай шекарасында аумағында Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 311 км. жерде орналасқан.

Есептік қарқындылығы:

  • Алматы обл. Райымбек ауд. Нарынқол ауылы 3 б.,66 км
  • Алматы обл. Кеген ауд. Кеген ауылы 3 б.,137 км
  • Алматы обл. Кеген ауд. Жалағаш ауылы 2 б.,176 км
  • Алматы обл. Кеген ауд. Саты ауылы 2 б.,193 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Көкпек ауылы 2 б.,201 км
  • Жетісу обл. Панфилов ауд. Жаркент қ. 2 б.,224 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Шелек ауылы 2 б.,238 км
  • Алматы обл. Ұйғыр ауд. Ж. Қайыпова ауылы 2 б.,266 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Маловодное ауылы 2 б.,268 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Түрген ауылы 2 б.,269 км
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Балқашта көпқабатты үйдің бір бөлігі опырылып түсті
15:09, Бүгін
Балқашта көпқабатты үйдің бір бөлігі опырылып түсті
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында жер сілкінісі болды
17:48, 24 наурыз 2025
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында жер сілкінісі болды
Алматыға Қырғызстан мен Қытай шекарасында болған жер сілкінісі сезілді
09:03, 27 ақпан 2023
Алматыға Қырғызстан мен Қытай шекарасында болған жер сілкінісі сезілді
