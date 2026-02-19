#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Саясат

Конституция күні жаңа заң қабылданған жағдайда өзгертілуі мүмкін

Конституция РК, День Конституции РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 13:28 Фото: Zakon.kz
Сенат спикері Мәулен Әшімбаев 2026 жылғы 19 ақпанда палатаның кулуарында жаңа Конституция қабылданған жағдайда Қазақстандағы мерекелер күнтізбесі өзгеруі мүмкін екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әшімбаев атап өткендей, Негізгі заң қабылданған күн – Конституция күні болып белгіленеді.


"Азаматтар дауыс беруге құқылы, ешкім шектеу қоймайды. Сондықтан референдум өткізіледі – халықтың пікірін білу үшін. Қалай шешсе, солай тиісті шешім қабылданады. Егер халық қолдаса, жаңа Конституция қабылданады да, Конституция күні 15 наурыз деп белгіленеді", – деді Маулен Әшімбаев.

Еске сала кетейік, бұған дейін Сенат спикері Қазақстандағы парламент сайлауының мерзімдері туралы да пікір білдірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мәулен Әшімбаев өзін вице-президент болып тағайындалуы мүмкін деген қауесетке пікір білдірді
13:58, Бүгін
Мәулен Әшімбаев өзін вице-президент болып тағайындалуы мүмкін деген қауесетке пікір білдірді
Әшімбаев – Қаржы министріне Қазақстанның мемлекеттік қарызы туралы: Жағдай қалыпты деп айтудың қажеті жоқ
12:56, 19 маусым 2025
Әшімбаев – Қаржы министріне Қазақстанның мемлекеттік қарызы туралы: Жағдай қалыпты деп айтудың қажеті жоқ
Депутаттар жыл соңына дейін тұрғын үйлерді басқарудың жаңа формасы туралы заң қабылдайды
14:09, 11 мамыр 2023
Депутаттар жыл соңына дейін тұрғын үйлерді басқарудың жаңа формасы туралы заң қабылдайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Бүгін
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
17:47, Бүгін
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
17:23, Бүгін
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
Теннисистов оправдали по делам о допинге
17:03, Бүгін
Теннисистов оправдали по делам о допинге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: