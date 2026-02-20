Кубалықтар күн энергиясын қолдануға мәжбүр
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергия тапшылығын бастан өткеріп жатқан кубалықтар күн энергиясына бет бұра бастады.
Елде жарық ұзақ уақыт бойы болмайды. Оның үстіне дизельмен жұмыс істейтін генераторларды қолдануға отын тапшы. Шешім ретінде тұрғындар күн панельдерін шатырға орнатып, содан қуат алып отыр, деп жазады qazaqstan.tv.
Аралдық мемлекет отынның басым бөлігін шетелден импорттайды. Мысалы ұзақ уақыт бойы ел Венесуэладан жететін авиациялық отынға тәуелді болды.
Алайда желтоқсанның ортасынан бастап Куба ең жақын одақтасынан шикі мұнай мен мұнай өнімдерінен алудан қалды.
Себебі АҚШ Венесуэладан энергетикалық шикізат экспортына тыйым салған.
