#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Әлем

Кубалықтар күн энергиясын қолдануға мәжбүр

Солнечные батареи, панели, электроэнергия, солнечные электростанции, электричество, электроэнергетика, альтернативные источники энергии , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 14:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергия тапшылығын бастан өткеріп жатқан кубалықтар күн энергиясына бет бұра бастады.

Елде жарық ұзақ уақыт бойы болмайды. Оның үстіне дизельмен жұмыс істейтін генераторларды қолдануға отын тапшы. Шешім ретінде тұрғындар күн панельдерін шатырға орнатып, содан қуат алып отыр, деп жазады qazaqstan.tv.

Аралдық мемлекет отынның басым бөлігін шетелден импорттайды. Мысалы ұзақ уақыт бойы ел Венесуэладан жететін авиациялық отынға тәуелді болды.

Алайда желтоқсанның ортасынан бастап Куба ең жақын одақтасынан шикі мұнай мен мұнай өнімдерінен алудан қалды.

Себебі АҚШ Венесуэладан энергетикалық шикізат экспортына тыйым салған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астаналықтар электр энергиясын тұтынғаны үшін артық қаржы төлеуге мәжбүр болған
10:31, 10 сәуір 2023
Астаналықтар электр энергиясын тұтынғаны үшін артық қаржы төлеуге мәжбүр болған
Қазақстанда ЖЭК-тен электр энергиясына тарифтер бекітілді
09:26, 11 желтоқсан 2024
Қазақстанда ЖЭК-тен электр энергиясына тарифтер бекітілді
Электр энергиясына ең жоғары аукциондық бағалар: есептеу нақтылануда
09:53, 04 шілде 2025
Электр энергиясына ең жоғары аукциондық бағалар: есептеу нақтылануда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
16:41, Бүгін
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
16:18, Бүгін
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
16:11, Бүгін
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
Лыжные акробаты из Казахстана завершили своё выступление на зимней Олимпиаде
16:07, Бүгін
Лыжные акробаты из Казахстана завершили своё выступление на зимней Олимпиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: