Әлем

Трамп барлық елден келетін импорт тауарларға салынатын баж салығын 15%-ға дейін өсірді

22.02.2026 10:57
Дональд Трамп АҚШ Жоғарғы сотының шешіміне жауап ретінде уақытша импорт баждарын 10%-дан 15%- ға дейін көтеріп, судьяларды экономика мен ұлттық мүдделерге қауіп төндіретінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоғарғы сот Трамп былтырғы баждарды енгізу кезінде өз өкілеттіктерін асыра пайдаланды деп шешті және бұл ретте ол Халықаралық төтенше экономикалық өкілеттіктер туралы заңға (IEEPA) сәйкес, Конгрестің рұқсатын алуы керектігін де еске салды. Бұған жауап ретінде президент тарифтерді "заңдық тұрғыда рұқсат етілген деңгей", яғни 15%-ға көтергенін жариялады, деп жазады The Guardian.

1974 жылғы Сауда туралы заңға сәйкес, президент 150 күнге дейін 15%-ға дейін баж салығын енгізе алады, содан кейін Конгрестің келісімі қажет болады. Осы кезеңде әкімшілік жаңа баждарды енгізу бойынша жұмыс істейтін болады.

Кейбір тауарлар, соның ішінде маңызды минералдар, металдар және фармацевтикалық препараттар, сондай-ақ USMCA шарттары бойынша Канада мен Мексикадан келетін тауарлар уақытша баж салығынан босатылады. Болат, алюминий, ағаш және автомобильдерге арналған жеке салалық баждар күшінде қалады.

Бұған дейін АҚШ Жоғарғы соты Дональд Трамптың ауқымды баждарды біржақты тәртіппен енгізу арқылы өз өкілеттігін асыра пайдаланғанын мойындады. Бұл шешім Ақ үйге үлкен соққы болып тиді, өйткені тарифтік саясат президенттің сыртқы экономикалық бағытының негізгі бөлігі болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
