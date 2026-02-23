#Референдум-2026
Әлем

Ресейде коронавирустың жаңа түрі анықталды

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 12:34 Фото: freepik
Ресейде коронавирустың жаңа түрі анықталды. XFG деп аталатын мутацияға ұшыраған вирус қазір 85 өңірде тарап кеткен.

Ауруханаға түскендердің 90 пайызында осы штамм, дейді мамандар. Бұл вирустың жұқтыру көрсеткіші бұрынғыларға қарағанда жоғары.

Белгілері жіті респираторлық вирустық инфекцияларға ұқсас. Науқастарда жөтел, дене қызуы және әлсіздік байқалады, деп жазады qazaqstan.tv.

Бұл штаммды жұқтырғандарда тамағы қарлығып, дауысы шықпай қалуы мүмкін.

Соңғы жылдары вирус үнемі жаңарып, мутацияға ұшырап отырады. Сондықтан жаңа штамм үшін карантин жариялаудың қажеті жоқ. Тек тұрғындар иммунитетті көтеруі тиіс. Жалпы вирустан сақтануға бізде 10-нан астам вакцина шығарылған. Олар уақытша болса да, ағзада иммунитет қалыптастыра алады. Светлана Андреева, дәрігер
