#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
Әлем

Бельгиялық шоколадтан жасалған пойыз Гиннестің рекордтар кітабына енді

Бельгиялық шоколадтан жасалған пойыз Гиннестің рекордтар кітабына енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 13:16 Сурет: guinnessworldrecords
Бір локомотив пен 22 вагоннан тұратын шоколадты пойызы Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми мәліметке сәйкес, ұзындығы 55 метр болатын көне үлгідегі шоколадты пойыз Мальта республикасында жасалған. 22 вагонның әрқайсысының салмағы 160 келіге дейін жетеді.

Сурет: guinnessworldrecords

Осылайша мальталық шоколад әзірлеушісі Эндрю Фарруджиа өзінің үшінші Гиннес рекордын жаңартты. Ол және оның командасы бұл жобаға бір жыл дайындалған. Ал тікелей өндіру процесі төрт айға созылған.

Сурет: guinnessworldrecords

Шебер пойыздың әр бөлшегін алдымен саз балшықтан қалыптап, кейін сол үлгілер бойынша шоколадтан құйған. Соңында барлық бөлшектер құрастырылған. Жалпы алғанда, тәтті пойыз үшін шамамен бес мыңға жуық бөлшек қолмен ойылып жасалған.

Сурет: guinnessworldrecords

Шоколадты пойыз Милан қаласындағы көрмеге қойылды. Алайда рекордтық ұзындығына байланысты оны тасымалдау оңай болмаған. Сондықтан Италия астанасына жеткізу – жобаның ең жауапты әрі тәуекелді кезеңі болған.

Сурет: guinnessworldrecords

"Әрбір бөлшекті мұқият полиэтилен қабықшасына орауға тура келді. Барлық конструкция аман-есен жеткенін және бірде-бір бөлік зақымданбағанына шексіз қуандым", – деді Эндрю Фарруджиа.

Бұған дейін McDonald's-тің Рамазан айында Германиядағы билбордтардан тағам бейнесін уақытша алып тастағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жәнібек Әлімханұлы 2026 жылдың жазында рингке оралуы мүмкін
15:06, Бүгін
Жәнібек Әлімханұлы 2026 жылдың жазында рингке оралуы мүмкін
Бетін түк басқан жігіт Гиннестің рекордтар кітабына енді
09:15, 10 наурыз 2025
Бетін түк басқан жігіт Гиннестің рекордтар кітабына енді
Алматы циркінің артистері Гиннестің рекордтар кітабына енді
16:34, 05 мамыр 2025
Алматы циркінің артистері Гиннестің рекордтар кітабына енді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шайдоров пропустит чемпионат мира: стала известна истинная причина
17:00, Бүгін
Шайдоров пропустит чемпионат мира: стала известна истинная причина
Восходящая звезда борьбы вышел в полуфинал топового турнира, представляя там Казахстан
16:56, Бүгін
Восходящая звезда борьбы вышел в полуфинал топового турнира, представляя там Казахстан
Чемпион Almaty Open-2025 отдал сопернику три гейма в четвертьфинале топ-турнира в Дубае
16:50, Бүгін
Чемпион Almaty Open-2025 отдал сопернику три гейма в четвертьфинале топ-турнира в Дубае
В России выявили победителя матча Суперкубка Казахстана
16:39, Бүгін
В России выявили победителя матча Суперкубка Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: