Хаменеиінің уақытша мұрагері сайланды
67 жастағы дін қызметкері – Конституция сақшылары кеңесінің мүшесі. Дәл осы орган кейіннен жаңа Жоғарғы көшбасшыны таңдайды. Оның кандидатурасын Иранның Мақсатқа сәйкестік жөніндегі кеңесі бекіткен, деп жазды Al Jazeera.
Кеңес құрамында Арафи сот билігінің басшысы Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи және президент Масуд Пезешкианмен бірге жұмыс істейді.
Сондай-ақ Ислам революциясы сақшылары корпусы мен Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысы Әли Лариджани де негізгі рөл атқарады. Алайда билік тармақтары арасындағы тепе-теңдік әзірге нақты айқын емес.
Сонымен қатар Ислам революциясы сақшылары корпусы бас қолбасшысы бір жылға жетпейтін уақыт ішінде екінші рет қаза тапқаны хабарланды. Бұл әскери-экономикалық құрылымның жаңа жетекшісінің есімі әлі жарияланған жоқ.
КСИР-ге жақын Telegram-арналарында ықтимал кандидаттар қатарында корпус басшысының орынбасары Ахмад Вахидидің есімі аталады. Оны осыдан екі ай бұрын бұл қызметке Хаменеи тағайындаған болатын.
Таяу Шығыста кезекті дағдарыс өршіді. 2026 жылғы 28 ақпанда Израиль мен АҚШ Иран астанасына соққы жасады. Бұған жауап ретінде Иран Таяу Шығыс аймағындағы АҚШ әскери базалары мен Израильге зымырандар ұшырды. Қақтығыстар салдарынан жүздеген адам, соның ішінде аятолла Хаменеи бастаған жоғары басшылық өкілдері қаза тапты. Оның резиденциясы да соққыдан қирағаны хабарланды.
Жоғарғы көшбасшының нақты мұрагері болмаған. Хаменеи қаза тапқаннан кейін КСИР АҚШ-тың әскери базаларына қарсы Иран Қарулы күштері тарихындағы "ең қуатты шабуыл операциясын" жүргізетінін мәлімдеді. Бұған жауап ретінде Дональд Трамп тарапынан да қатаң ескертулер жасалды.
Иранның Жоғары ұлттық қауіпсіздік кеңесі Жоғарғы көшбасшы Али Хаменеи қаза тапқаннан кейін уақытша жетекшілік кеңес құрылғанын ресми түрде жариялады.