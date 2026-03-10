#Референдум-2026
Әлем

Ер адам жөргектерден тігілген костюммен өзенге түсіп, қауіпті инфекция жұқтырды

Ер адам жөргектерден тігілген костюммен өзенге түсіп, қауіпті инфекция жұқтырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 13:14 Сурет: theguardian
Британиялық перформанс-әртіс Зак Меннелл жөргектерден тігілген ерекше костюм киіп, Темза өзеніне түсіп, нәтижесінде қауіпті инфекция жұқтырып алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Guardian басылымының мәліметінше, оның костюмі ересектерге арналған 24 жөргектен тігілген. Осы әрекеті арқылы ол өзендердің ағынды сулармен ластану мәселесіне қоғам назарын аударуды көздеген.

Сурет: Instagram/ministryofartsorg

Алдымен Меннелл өзенге беліне дейін кіріп, өнер көрсеткен. Оқиғаны сол жерде жиналған көрермендер бақылап тұрған. Кейін ол суға тереңдей түскен сайын жөргектерден жасалған костюм өзен суын және ондағы қалдықтарды бойына сіңіре бастаған.

Нәтижесінде ол Вейль ауруын жұқтырып алған. Бұл – Лептоспироз вирусының бір түрі.

Мамандардың айтуынша, бұл инфекция көбіне жануарлардың, әсіресе егеуқұйрықтардың зәрімен ластанған су арқылы жұғады.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
