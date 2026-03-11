Жапонияда телеарна режиссерінің ұсталуына байланысты үлкен жанжал шықты
Japan Times басылымының Токио полиция басқармасы мен Сибуя полиция бөлімі деректеріне сілтеме жасап жазуынша, күдікті – NHK телерадиокомпаниясының спорт жаңалықтары бағдарламаларының бас режиссері Кэнсукэ Накамото.
Накамото өзіне тағылған айыптарды ішінара жоққа шығарып, бойжеткеннің қолынан ұстап, қорқытпағанын мәлімдеген.
Тергеу нұсқасы бойынша, күдікті 20 жастағы қызды Сибуя ауданында көшеде келе жатқан жерінен жақын маңдағы көпқабатты ғимаратқа ертіп кіргізіп, 4 қаңтар күні сағат 14:15 шамасында оған шабуыл жасаған.
Күдіктінің смартфонынан оның басқа әйелдерге де қатысты әдепсіз әрекеттер жасап жатқанын көрсететін бейнежазбалар мен фотосуреттер табылған. Қазіргі уақытта полиция бұл іс бойынша жан-жақты тергеу жүргізіп жатыр.
NHK компаниясы таратқан мәлімдемеде қызметкердің ұсталғаны үлкен өкініш туғызатыны айтылған. Телеарна жәбірленушіден және көрермендерден кешірім сұрады.
