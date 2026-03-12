Дубайда зәулім ғимараттардың біріне дрон құлады
Алдын ала мәліметтер бойынша, ирандық дрон Address Creek Harbour тұрғын үй кешеніне соғылған. Ғимараттың 57-қабаты қатты зақымданған, ал жалпы ғимаратта 66 қабат бар.
⚡️Images circulating online reportedly show a building near Dubai’s Creek Harbour targeted by a drone.— The Global Monitor (@theglobal4u) March 11, 2026
The Dubai Media Office confirms that a building in the area was struck by a drone a short time ago and says evacuation operations are underway to ensure everyone’s safety. https://t.co/twN0NdFWqn pic.twitter.com/lcHHH1AgsT
⚡️Scenes from Dubai tonight after a drone attack pic.twitter.com/gHHJUqjKGJ— The Global Monitor (@theglobal4u) March 11, 2026
Жақын маңда бес жұлдызды Address Hotels қонақүйі орналасқан. Бұл нысандар Дубайдағы элиталы аудандардың бірі – Dubai Creek Harbour аумағында тұр.
فيديو – مسيّرة تستهدف برج "Creek Harbor" في #دبي pic.twitter.com/o7Pg7Yg4br— kataeb.org (@kataeb_Ar) March 11, 2026
Қазіргі уақытта зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Оқиға орнында төтенше қызмет өкілдері жұмыс істеп жатыр.
Dubai Media Office өкілдерінің мәліметінше, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ғимараттағы адамдарды эвакуациялау шаралары жүргізіліп жатыр.
Authorities are currently carrying out evacuation operations to ensure the safety of everyone in the building.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 11, 2026
