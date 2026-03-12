Ресей аспанында отты шар байқалды
Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасы мен Күн-жер физикасы институтының ғалымдары бұл Қара теңіз жағалауы маңында атмосферада ыдырап кеткен шағын метеорит болуы мүмкін деп болжады.
Мамандардың айтуынша, бейнежазбаларға қарағанда, Жер атмосферасында өлшемі бірнеше ондаған сантиметрден шамамен жарты метрге дейін жететін шағын метеорит ыдыраған.
Сонымен қатар ғалымдар оның бөлшектену ерекшеліктеріне қарап, бұл техногендік нысан болуы мүмкін деген болжамды да жоққа шығармайды.
Әзірге нысанның нақты ұшу бағыты анықталған жоқ. Алайда ғалымдардың пайымынша, ол Қара теңіздің үстінде ыдыраған болуы ықтимал.
Ғалымдардың мәліметінше, болидтің ізі Новороссийск, Ростов-на-Дону және Анапа қалаларында түсірілген бейнежазбалардан байқалған. Сондай-ақ Краснодар қаласында және жағалау бойындағы 100–200 шақырым аумақта орналасқан елді мекендердегі оңтүстікке бағытталған бақылау камераларында да бұл құбылыстың ізі болуы мүмкін.
Мамандар бұл нысанның 8 наурызда Германия аумағына түскен ірі метеоритпен байланысы жоқ екенін атап өтті. Егер бұл табиғи нысан болса, мұндай көлемдегі денелердің Жерге түсу жиілігі тәулігіне бір немесе бірнеше рет болуы мүмкін.
Бұған дейін ғалымдар шамамен 6 миллион жыл бұрын Бразилия аумағында Жерге ірі ғарыш нысаны құлағанын мәлімдеген еді.