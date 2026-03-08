#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Әлем

Бір тәулік ішінде Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның 1,7 мыңнан астам азаматы ұшып шықты

Арнайы рейс, 8 наурыз, Таяу Шығыс елдері, Қазақстан, азаматтары, эвакуация, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.03.2026 10:48 Сурет: freepik
2026 жылғы 8 наурызға қараған түні Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның 1,7 мыңнан астам азаматы арнайы рейстермен отанға жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

7 наурыздан 8 наурызға қараған түні Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанға Air Astana, SCAT, Flydubai және Air Arabia әуе компаниялары 11 рейс орындап, нәтижесінде елге 1 786 жолаушы жеткізілді, делінген Азаматтық авиация комитетінің хабарламасында.

8 наурыз күні де қазақстандық және шетелдік әуе компаниялары азаматтарды Қазақстанға қайтару үшін тағы бірнеше рейс орындауды жоспарлап отыр.

"3 наурыздан бері Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанға 37 рейс жасалып, 6 254 адам елге оралды. Қазақстан азаматтарын елге қайтару жұмыстары уәкілетті мемлекеттік органдар мен әуе компанияларының үйлестіруімен жалғасып жатыр", делінген хабарламада.

Бұған дейін Ираннан Қазақстанның қанша азаматы шығарылғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Таяу Шығыс елдерінен қазақстандықтарды алып келу бойынша жаңартылған ақпарат
14:43, 05 наурыз 2026
Таяу Шығыс елдерінен қазақстандықтарды алып келу бойынша жаңартылған ақпарат
Қазақстанның авиациялық әкімшілігі әуе компанияларға Таяу Шығыс елдері үстінен ұшуға тыйым салды
17:12, 28 ақпан 2026
Қазақстанның авиациялық әкімшілігі әуе компанияларға Таяу Шығыс елдері үстінен ұшуға тыйым салды
Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның қанша азаматы эвакуацияланды
19:18, 05 наурыз 2026
Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның қанша азаматы эвакуацияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский дзюдоист после первой же схватки покидает топ-турнир в Австрии
14:41, Бүгін
Казахстанский дзюдоист после первой же схватки покидает топ-турнир в Австрии
У Шары Буллета сменился соперник в бою в Бразилии
14:15, Бүгін
У Шары Буллета сменился соперник в бою в Бразилии
Португалец Луиш Нани поздравил казахстанских женщин, исполнив песню
13:45, Бүгін
Португалец Луиш Нани поздравил казахстанских женщин, исполнив песню
Высокопоставленный чиновник отреагировал на итоги матча "Актобе" - "Тобыл"
13:22, Бүгін
Высокопоставленный чиновник отреагировал на итоги матча "Актобе" - "Тобыл"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: