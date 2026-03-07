Ираннан Қазақстанның қанша азаматы шығарылды
Эвакуация басталғаннан бері резидент және резидент емес әуе компанияларының қолдауымен 4700-ден астам қазақстандық елге оралған.
Азаматтар әуе рейстерімен қоса, жерүсті жолдары арқылы да шығарылып жатыр. 6 наурызда ҚР шетелдегі мекемелері "Заркух" компаниясының 7 қызметкерінің қатысуымен Иран-Армения шекарасынан 7 қазақстандықты елге қайтарды. Алдағы жоспар бойынша "Заркух" компаниясы тағы 16 азаматты осы бағытта эвакуациялауды ұйымдастыруды көздеп отыр.
Ведомствоның мәліметінше, бүгінге дейін Ираннан жалпы 66 Қазақстан азаматы елге қайтарылды.
"Өңірдегі Қазақстан дипломатиялық өкілдіктері эвакуация жұмыстары мен отандастарымызбен байланысуды тұрақты түрде үйлестіріп отыр", – деп хабарлады Сыртқы істер министрлігі.
Еске салайық, бұған дейін Таяу Шығыстан жоспарланып отырған репатриациялық рейстердің кестесі жарияланды.
Сондай-ақ Сыртқы істер министрлігі әуе кеңістігіндегі шектеулерге байланысты Қазақстан азаматтарына белсенді әскери қимылдар тоқтап, жағдай толық тұрақталғанға дейін Таяу Шығыс елдеріне сапарлардан уақытша бас тартуды ескертті.