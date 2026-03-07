#Референдум-2026
Қоғам

Ираннан Қазақстанның қанша азаматы шығарылды

Ираннан Қазақстанның қанша азаматы шығарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 13:30 Сурет: freepik
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі мен құзырлы мемлекеттік органдар Таяу Шығыс аймағындағы жағдайға байланысты эвакуация жұмыстарын жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Эвакуация басталғаннан бері резидент және резидент емес әуе компанияларының қолдауымен 4700-ден астам қазақстандық елге оралған.

Азаматтар әуе рейстерімен қоса, жерүсті жолдары арқылы да шығарылып жатыр. 6 наурызда ҚР шетелдегі мекемелері "Заркух" компаниясының 7 қызметкерінің қатысуымен Иран-Армения шекарасынан 7 қазақстандықты елге қайтарды. Алдағы жоспар бойынша "Заркух" компаниясы тағы 16 азаматты осы бағытта эвакуациялауды ұйымдастыруды көздеп отыр.

Ведомствоның мәліметінше, бүгінге дейін Ираннан жалпы 66 Қазақстан азаматы елге қайтарылды.

"Өңірдегі Қазақстан дипломатиялық өкілдіктері эвакуация жұмыстары мен отандастарымызбен байланысуды тұрақты түрде үйлестіріп отыр", – деп хабарлады Сыртқы істер министрлігі.

Еске салайық, бұған дейін Таяу Шығыстан жоспарланып отырған репатриациялық рейстердің кестесі жарияланды.

Сондай-ақ Сыртқы істер министрлігі әуе кеңістігіндегі шектеулерге байланысты Қазақстан азаматтарына белсенді әскери қимылдар тоқтап, жағдай толық тұрақталғанға дейін Таяу Шығыс елдеріне сапарлардан уақытша бас тартуды ескертті.

Айдос Қали
Таяу Шығыстан Қазақстанға оралған азаматтар саны белгілі болды
11:29, 06 наурыз 2026
Таяу Шығыстан Қазақстанға оралған азаматтар саны белгілі болды
Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның қанша азаматы эвакуацияланды
19:18, 05 наурыз 2026
Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның қанша азаматы эвакуацияланды
СІМ Қазақстан азаматтарына 15 елге бармауды қатаң ескертті
21:16, 06 наурыз 2026
СІМ Қазақстан азаматтарына 15 елге бармауды қатаң ескертті
