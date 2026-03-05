Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның қанша азаматы эвакуацияланды
Сурет: Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан отандастарды эвакуациялау жөніндегі деректерді жария етті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның баспасөз қызметі 2026 жылғы 5 наурызда таратқан ресми мәліметке қарағанда, дипломаттар қақтығыс аймағындағы қазақстандықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ауқымды жұмыс жүргізген.
"Бүгінгі жағдай бойынша Таяу Шығыс елдерінің аумағынан Қазақстан Республикасының 2 463 азаматы эвакуацияланды", – делінген министрлік хабарламасында.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанның тағы 167 азаматы Алматыға аман-есен оралғанын хабарлаған едік.
