Саясат

СІМ Таяу Шығыс елдеріндегі жедел байланыс желілерінің нөмірлерін жариялады

Ұялы байланыс телефоны, смартфон, СІМ, Таяу Шығыс елдері, жедел байланыс желілері, нөмірлері , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.02.2026 16:21 Сурет: pexels
ҚР Сыртқы істер министрлігі Таяу Шығыстағы ахуалдың ушығуына байланысты Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінің жедел байланыс және "жедел желі" нөмірлерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Сыртқы істер министрлігі:

  • +7 (7172) 72 05 00 (Консулдық қызмет департаменті);
  • +7 (7172) 72 01 11 (кезекші дипломат);

Қазақстанның Ирандағы елшілігі (Тегеран қ.):

  • +98 21 2256 5933 (елшіліктің кезекші нөмірі);
  • +98 936 208 4672 (ұялы телефон, WhatsApp);

Қазақстанның Горган қаласындағы Бас консулдығы:

  • +98 912 298 0350 (ұялы телефон);
  • +98 173 252 0443 (жұмыс телефоны);
  • +7 701 771 34 01 (WhatsApp);

Қазақстанның Бендер-Аббас қаласындағы консулдығы:

  • +98 930 298 57 03 (ұялы телефон, WhatsApp);

Қазақстанның Иорданиядағы елшілігі:

  • +962 777 688 885;

Қазақстанның БАӘ-дегі елшілігі:

  • +971 50 508 5226;
  • +971 2 449 8778;

Қазақстанның Дубайдағы Бас консулдығы:

  • +971 50 570 1978;

Қазақстанның Сауд Арабиясындағы елшілігі:

  • +966 55 663 0177;

Қазақстанның Қатардағы елшілігі:

  • +974 50 649 955;
  • +974 51 000 733;

Қазақстанның Кувейттегі елшілігі:

  • +965 6704 2545;

Қазақстанның Ливандағы елшілігі:

  • +961 4 713 467;
  • +961 4 713 447;

Қазақстанның Бахрейндегі Бас консулдығы:

  • +973 3348 0890;

Қазақстанның Израильдегі елшілігі:

  • +972 (3) 503 78 85 (кезекші);
  • +972 54 878 4608 (ұялы телефон, WhatsApp);
  • +972 53 272 1815 (ұялы телефон, WhatsApp);
  • +7 701 731 4177 (WhatsApp).

Бұған дейін ҚР СІМ Израиль әуеден соққы жасаған Иранда қанша Қазақстан азаматы жүргенін хабарлаған. Сондай-ақ Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Ғизат Нұрдәулетовке Ирандағы ахуалдың ушығуына және еліміздегі тұрақтылыққа қатер төндіру ықтималдығына байланысты шұғыл шаралар жоспарын әзірлеуді тапсырды.

