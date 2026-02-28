СІМ Таяу Шығыс елдеріндегі жедел байланыс желілерінің нөмірлерін жариялады
ҚР Сыртқы істер министрлігі:
- +7 (7172) 72 05 00 (Консулдық қызмет департаменті);
- +7 (7172) 72 01 11 (кезекші дипломат);
Қазақстанның Ирандағы елшілігі (Тегеран қ.):
- +98 21 2256 5933 (елшіліктің кезекші нөмірі);
- +98 936 208 4672 (ұялы телефон, WhatsApp);
Қазақстанның Горган қаласындағы Бас консулдығы:
- +98 912 298 0350 (ұялы телефон);
- +98 173 252 0443 (жұмыс телефоны);
- +7 701 771 34 01 (WhatsApp);
Қазақстанның Бендер-Аббас қаласындағы консулдығы:
- +98 930 298 57 03 (ұялы телефон, WhatsApp);
Қазақстанның Иорданиядағы елшілігі:
- +962 777 688 885;
Қазақстанның БАӘ-дегі елшілігі:
- +971 50 508 5226;
- +971 2 449 8778;
Қазақстанның Дубайдағы Бас консулдығы:
- +971 50 570 1978;
Қазақстанның Сауд Арабиясындағы елшілігі:
- +966 55 663 0177;
Қазақстанның Қатардағы елшілігі:
- +974 50 649 955;
- +974 51 000 733;
Қазақстанның Кувейттегі елшілігі:
- +965 6704 2545;
Қазақстанның Ливандағы елшілігі:
- +961 4 713 467;
- +961 4 713 447;
Қазақстанның Бахрейндегі Бас консулдығы:
- +973 3348 0890;
Қазақстанның Израильдегі елшілігі:
- +972 (3) 503 78 85 (кезекші);
- +972 54 878 4608 (ұялы телефон, WhatsApp);
- +972 53 272 1815 (ұялы телефон, WhatsApp);
- +7 701 731 4177 (WhatsApp).
Бұған дейін ҚР СІМ Израиль әуеден соққы жасаған Иранда қанша Қазақстан азаматы жүргенін хабарлаған. Сондай-ақ Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Ғизат Нұрдәулетовке Ирандағы ахуалдың ушығуына және еліміздегі тұрақтылыққа қатер төндіру ықтималдығына байланысты шұғыл шаралар жоспарын әзірлеуді тапсырды.