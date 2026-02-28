#Референдум-2026
Саясат

Иранда қанша Қазақстан азаматы жүр

Иран, шабуыл, Израиль, Қазақстан азаматтары, СІМ, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.02.2026 15:40 Сурет: pixabay
Қазіргі таңда Иран территориясында 96 отандасымыз жүр. Бұл туралы ақпаратпен 2026 жылы 28 ақпанда ҚР СІМ баспасөз қызметі бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР СІМ баспасөз қызметінің мәліметінше, оның 18-і дипломатиялық өкілдіктердің қызметкерлері, екеуі - студент, 70 адам "Заркух" зауытында жұмыс істейді. Сондай-ақ алты қазақстандық Иранда жеке сапармен жүр.

"Қазақстан министрлігі мен шет елдердегі мекемелер ел азаматтарымен тұрақты байланыста. Қазіргі уақытта ҚР азаматтары арасында зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ", деп хабарлады ведомстводан.

Айта кетсек, 2026 жылдың 28 ақпанында Иранда жарылыстар болды. Израиль Қорғаныс министрі Исраэль Кац әуе соққылары "Израильге төнген қатерлерді жоюға" бағытталғанын мәлімдеді. Иранға жасалған шабуылға АҚШ-тың да қатысы бары айтылды. Көп ұзамай АҚШ президенті Дональд Трамптың видео үндеуі жарияланды. Ол АҚШ кең көлемді операцияны бастағанын жариялады. Сондай-ақ Air Astana Таяу Шығысқа қатынайтын барлық рейстің тоқтатылғанын хабарлады.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
