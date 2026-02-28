Иранға жасалған шабуыл: АҚШ-тың да қатысы бар - БАҚ
Al Jazeera дереккөзінің хабарлауынша, шабуылдың мақсаты - Иранға қысым жасау және оның ядролық бағдарламасы бойынша келісімге келу.
Associated Press агенттігі Иран астанасына жасалған шабуыл жоғарғы көшбасшы аятолла Әли Хаменеидің кеңсесінің маңында болғанын хабарлады. Иран жоғарғы көшбасшы Хаменеи Тегеранда емес екенін, ол қауіпсіз жерге жеткізілгенін хабарлады. Ел президенті Масуд Пезешкиан, бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, жасырын жұмыс пәтерінде болған.
Иранның Tasnim ақпарат агенттігі жарылыстар Тегеранның солтүстік аймағы - Сейед-Ханданда да болғанын хабарлады.
Сонымен қатар, АҚШ-тың Катардағы елшілігі барлық қызметкерлер үшін өзін-өзі оқшаулау режимін енгізді және барлық азаматтарға қосымша ескерту жарияланғанға дейін осылай жасауға кеңес берді.
The New York Times басылымы америкалық шенеуніктердің мәлімдемелеріне сілтеме жасай отырып, Иранға жасалған бұл шабуыл өткен жылы маусымда АҚШ-тың Иранның ядролық нысандарына жасалған соққылардан әлдеқайда үлкен сипатқа ие екенін жазады.
2026 жылдың 28 ақпанында Иранда жарылыстар болды. Израиль Қорғаныс министрі Исраэль Кац әуе соққылары "Израильге төнген қатерлерді жоюға" бағытталғанын мәлімдеді.