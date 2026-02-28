#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
497.56
586.92
6.44
Әлем

Израиль Иран астанасына әуеден соққы берді

Жарылыс, Израиль, Иран, Тегеран, әуеден соққы беру, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.02.2026 12:08 Сурет: видеодан алынды
2026 жылдың 28 ақпанында Иранда бірқатар жарылыстар болды. Израиль Қорғаныс министрі Исраэль Кац әуеден берілген соққылар "Израильге төнген қатерлерді жоюға" бағытталғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Израиль Қорғаныс министрі Исраэль Кац Иранға алдын-ала соққы берілгенін мәлімдеді. Бұл туралы The Times of Israel хабарлады.

Оның айтуынша, Израиль "мемлекетке төнген қатерлерді жою" үшін шабуыл жасаған. Елде дереу төтенше жағдай режимі енгізілді.

Бүкіл Израильда дабыл белгілері қосылды. Израиль қорғаныс армиясының тыл қолбасшылығы тұрғындарды бомбадан бас сауғалайтын орындар маңында болуға және алыс сапарлардан аулақ болуға шақырады. Әскерилер дабыл белгісі зымыранмен жауапты ықтимал атыс-шабысқа дайындық ретінде жарияланғанын жеткізді. Қазіргі уақытта бас сауғалап, тығылуға қатысты міндетті талап жоқ.

Әуе соққыларынан кейін Израиль азаматтық рейстер үшін әуе кеңістігін жапты. Көлік министрлігі азаматтардан қосымша хабарлама алмайынша, әуежайларға бармауды сұрады. Шетелдегі жолаушыларға БАҚ-тағы және авиакомпаниялардағы хабарламаларды назарда ұстау ұсынылады.

Сонымен қатар билік шетелдегі израильдіктерге Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің нұсқауларын орындауға кеңес береді. Әуе кеңістігін жағдайға қарай мүмкіндік болғанда ашуға уәде берілді. Бұл туралы рейстер қайта жаңғыртылғанға дейін 24 сағат бұрын хабарланатыны да айтылады.

Бір күн бұрын, 27 ақпанда ҚР СІМ ел азаматтарна Иранға барудан уақытша бас тартуға, сондай-ақ ол елден тезірек кетуге шақырып, мәлімдеме жасаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Израиль әскери ұшақтары Иемен астанасына әуеден соққы беруде
21:58, 10 қыркүйек 2025
Израиль әскери ұшақтары Иемен астанасына әуеден соққы беруде
Израиль Ливан астанасына әуеден шабуылдады
10:47, 24 қараша 2025
Израиль Ливан астанасына әуеден шабуылдады
Израиль "Хамас" лидерін өлтіргенін мойындады
11:54, 24 желтоқсан 2024
Израиль "Хамас" лидерін өлтіргенін мойындады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Очередной провал: второй дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско на Grand Slam в Ташкенте
11:40, Бүгін
Очередной провал: второй дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско на Grand Slam в Ташкенте
Первая потеря: казахстанский дзюдоист проиграл стартовую схватку на топ-турнире в Ташкенте
11:11, Бүгін
Первая потеря: казахстанский дзюдоист проиграл стартовую схватку на топ-турнире в Ташкенте
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Бүгін
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Бүгін
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: