Саясат

СІМ Қазақстан азаматтарына Иранға барудан уақытша бас тарта тұруды ұсынды

ҚР СІМ, Қазақстан, азаматтар, Иран, уақытша бас тарту, ұсыныс, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 18:57 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Иран Ислам Республикасының төңірегіндегі шиеленістің сақталуына байланысты Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Қазақстан азаматтарына жағдай тұрақталғанға дейін Иранға барудан уақытша бас тартуды ұсынады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 27 ақпанда құзырлы ведомствоның баспасөз қызметі хабарлады.

Ведомство қазіргі уақытта Иран аумағында жүрген Қазақстан азаматтарына елден мүмкіндігінше шығып кетуді, сондай-ақ қауіпсіздік шараларын барынша сақтауды, қырағылық пен сақтық танытуды, жаңалықтарды қадағалап отыруды және жергілікті билік органдарының ұсынымдарын мүлтіксіз орындауды ұсынады.

"Сонымен қатар Қазақстан азаматтарын Таяу Шығыс елдеріне сапарларды жоспарлау барысында қазіргі жағдайды және оның күрделілену қаупін назарға алып, жауапкершілікпен қарауға шақырамыз. Қазақстанның Ирандағы дипломатиялық мекемелері штаттық режимде жұмыс істеуде", делінген ҚР СІМ баспасөз қызметінің хабарламасында.

Қосымша әрі жедел ақпарат алу үшін Иранда жүрген ҚР азаматтары мен олардың Қазақстандағы туыстары үшін байланыс желілері ашылды.

ҚР Сыртқы істер министрлігі:

  • +7 (7172) 72 01 11 (кезекші дипломат, жұмыс күндері – 19:00-ден 09:00-ге дейін, демалыс күндері – тәулік бойы);
  • +7 (7172) 72 05 00 (Консулдық қызмет департаменті).

Қазақстанның Ирандағы елшілігі (Тегеран қ.):

  • +98 21 2256 5933 (Елшіліктің кезекші қызметкері);
  • +98 936 208 4672 (ұялы телефон, Whatsapp);
  • Мекенжайы: Тегеран қ., Даррус, Хедаят көш., 83 үй
  • (83 Hedayat Street, Darrous, Tehran).
  • Электрондық пошта: tehran@mfa.kz, kaztehran211@gmail.com

Қазақстанның Горгандағы Бас консулдығы:

  • +98 912 298 0350 (ұялы телефон);
  • +98 173 252 0443 (жұмыс телефоны);
  • +7 701 771 34 01 (Whatsapp);
  • Мекенжайы: Горган қ., Едалат-97 көш., Мина аллеясы
  • (Edalat 97, Gorgan).
  • Электрондық пошта: gorgan@mfa.kz

Қазақстанның Бандер-Аббастағы консулдығы:

  • +98 930 298 5703 (ұялы телефон, Whatsapp);
  • Мекенжайы: Бандер-Аббас қ., Фаджр көш., Вальфаджр-1, 7-үй
  • (1st Valfajr 7, Fajr Street, Bandar-Abbas).
  • Электрондық пошта: kzvisabnd@gmail.com

Бұған дейін Иран елге жасалуы ықтимал шабуылға байланысты ядролық нысандарды дайындап жатқаны хабарланған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан өз азаматтарын эвакуациялады - СІМ
16:46, 18 маусым 2025
Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан өз азаматтарын эвакуациялады - СІМ
Тәжікстан СІМ өз азаматтарына Қазақстан әуежайларында тексеру шаралары күшейтілгенін ескертті
13:34, 07 мамыр 2024
Тәжікстан СІМ өз азаматтарына Қазақстан әуежайларында тексеру шаралары күшейтілгенін ескертті
Ресей түрмелеріндегі Қазақстан азаматтарын мәжбүрлеп әкетіп жатыр: ҚР СІМ мәлімдеме жасады
17:13, 29 сәуір 2024
Ресей түрмелеріндегі Қазақстан азаматтарын мәжбүрлеп әкетіп жатыр: ҚР СІМ мәлімдеме жасады
