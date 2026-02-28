Қазақстанның авиациялық әкімшілігі әуе компанияларға Таяу Шығыс елдері үстінен ұшуға тыйым салды
Тыйымға Таяу Шығыстың алты елі ілінді:
"Таяу Шығыста қалыптасқан жағдайға және азаматтық авиация қауіпсіздігіне төнген жоғары қауіп деңгейіне байланысты Қазақстанның Азаматтық авиация әкімшілігі Иран, Израиль, Сирия, Ирак, Иордания және Ливан елдерінің әуе кеңістігінде, ішінде және оған жақын аумақта ұшуларды арнайы өкім шыққанға дейін толық тоқтату туралы шешім қабылдады", делінген Қазақстанның авиациялық әкімшілігі хабарламасында.
Аталған нұсқау қазақстандық әуе кемелерін пайдаланушылар орындайтын барлық тұрақты және тұрақсыз жолаушылар, жүк және техникалық рейстерге қолданылады.
Сонымен қатар, 28 ақпанда Air Astana және FlyArystan әуе компанияларының ұшу кестесіне келесі өзгерістер енгізілді:
- KC263 Алматы – Медина, KC897 Алматы – Дубай, KC653 Алматы – Доха, KC205 және KC207 Астана – Дубай рейстері ұшу әуежайларына кейін қайтады;
- KC899 Алматы – Дубай рейсі Дели қаласына бағытталды;
- FlyArystan әуе компаниясының FS7617 Ақтау – Дубай рейсі қосалқы әуежайға қондырылды;
- 28 ақпандағы Таяу Шығыс бағытындағы қалған рейстер тоқтатылды.
SCAT әуе компаниясының 28 ақпан және 1 наурыз күндеріне арналған кестесінде Таяу Шығыс бағытындағы рейстер жоқ.
Шетелдік әуе компанияларының (Qatar Airways, AirArabia, Air Arabia Abu Dhabi, Flydubai, JazeeraAirways, Air Cairo, Red Sea) өкілдіктерінің ақпаратына сәйкес, әуе компанияларының бас кеңселері және туроператорлармен бірлесіп іс-қимыл жоспары әзірленуде.
Ирандық әуе компанияларының кестесіне өзгерістер енгізілгені байқалады. Мәселен, QeshmAir әуе компаниясының 28 ақпандағы Таяу Шығыс бағытындағы рейстері тоқтатылды, ал Pars Air компаниясында 28 ақпан мен 3 наурыз аралығында рейстер көрсетілмеген.
Әуе компаниялары мен әуежайлар жолаушыларды кестедегі барлық өзгерістер туралыуақтылы хабардар ету үшін ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізуде: хабарламалар SMS және e-mail тарату, мобильді қосымшалардағы push-хабарламалар арқылы жіберіледі, ресми сайттармен әлеуметтік желілерде жарияланады, сондай-ақ колл-орталықтар мен анықтамалық қызметтер арқылы хабарланады.
Жолаушыларға көмек көрсету мақсатында "Қазақстанның авиациялық әкімшілігі" АҚ базасында тәулік бойы жұмыс істейтін колл-орталық қызмет атқаратын болады: тел. +7 7172 79 82 13; +7 7172 79 82 14;
+7 7172 79 82 15.
Рейстің мәртебесін анықтау үшін жолаушыларға келесі байланыс нөмірлеріне хабарласу ұсынылады:
- Air Astana +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77;
- FlyArystan +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227);
- SCAT +7 7252 99 88 80;
- Qazaq Air +7 727 356 14 14
- "Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежай" АҚ: +7 7172 702 999
- "Алматы халықаралық әуежайы" АҚ: +7 727 228 00 19
Жолаушыларға рейстерінің өзекті мәртебесін алдын ала әуе компанияларының ресми сайттарынан тексеру ескертіледі.
Айта кетсек, 2026 жылдың 28 ақпанында Иранда жарылыстар болды. Израиль Қорғаныс министрі Исраэль Кац әуе соққылары "Израильге төнген қатерлерді жоюға" бағытталғанын мәлімдеді. Иранға жасалған шабуылға АҚШ-тың да қатысы бары айтылды. Көп ұзамай АҚШ президенті Дональд Трамптың видео үндеуі жарияланды. Ол АҚШ кең көлемді операцияны бастағанын жариялады. Сондай-ақ Air Astana Таяу Шығысқа қатынайтын барлық рейстің тоқтатылғанын хабарлады.