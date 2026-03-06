#Референдум-2026
Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Спорт жаңалықтары
Қоғам

Таяу Шығыстан жоспарланып отырған репатриациялық рейстердің кестесі жарияланды

Таяу Шығыстан жоспарланып отырған репатриациялық рейстердің кестесі жарияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 19:52 Сурет: Air Astana баспасөз қызметі
Air Astana әуе компаниясы ҚР СІМ-мен бірлесіп бірнеше бағыт бойынша репатриациялық рейстерді жоспарлап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

7 наурыз

Жидда KC2228 (ұшып кету 13.45 ) – Атырау (ұшып келу 22.05)

Жидда KC2234 (ұшып кету 16.15) – Атырау (ұшып келу 00.35 +/8 наурызда)

Жидда КС2226 (ұшып кету 16.55) – Атырау (ұшып келу 01.15 +/8 наурызда)

8 наурыз

Атырау KC8860 (ұшып кету 00.05+) – Алматы (ұшып келу 03.00+)

Атырау KC8840 (ұшып кету 02.35+) – Алматы (ұшып келу 05.30+)

Атырау KC3180 ұшып кету 03.15+) – Алматы (ұшып келу 06.10+)

Жидда KC2236 (ұшып кету 13.45) – Атырау (ұшып келу 22.05)

Жидда KC2238 (ұшып кету 15.05) – Атырау (ұшып келу 23.25)

9 наурыз

Атырау KC8860 (ұшып кету 00.05+) – Алматы (ұшып келу 03.00+)

Атырау KC8840 (ұшып кету 01.25+) – Алматы (ұшып келу 04.20+)

Сондай-ақ, 8 наурызда Air Astana жеке репатриациялық рейстерді орындайды:

Жидда KC2242 (ұшып кету 16.15) – Атырау (ұшып келу 00.35+)

Атырау KC8780 (ұшып кету 02.35+) – Алматы (ұшып келу 05.30+)

Жидда KC2246 (ұшып кету 16.50) – Атырау (ұшып келу 01.10+)

Атырау KC8900 (ұшып кету 02.10+) – Алматы (ұшып келу 05.05+)

Барлық жерде жергілікті уақыт көрсетілген.

Әуе компаниясы Таяу Шығыстағы жағдайды мұқият қадағалауды жалғастырып жатыр.

Айдос Қали
