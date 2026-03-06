Таяу Шығыстан жоспарланып отырған репатриациялық рейстердің кестесі жарияланды
7 наурыз
Жидда KC2228 (ұшып кету 13.45 ) – Атырау (ұшып келу 22.05)
Жидда KC2234 (ұшып кету 16.15) – Атырау (ұшып келу 00.35 +/8 наурызда)
Жидда КС2226 (ұшып кету 16.55) – Атырау (ұшып келу 01.15 +/8 наурызда)
8 наурыз
Атырау KC8860 (ұшып кету 00.05+) – Алматы (ұшып келу 03.00+)
Атырау KC8840 (ұшып кету 02.35+) – Алматы (ұшып келу 05.30+)
Атырау KC3180 ұшып кету 03.15+) – Алматы (ұшып келу 06.10+)
Жидда KC2236 (ұшып кету 13.45) – Атырау (ұшып келу 22.05)
Жидда KC2238 (ұшып кету 15.05) – Атырау (ұшып келу 23.25)
9 наурыз
Атырау KC8860 (ұшып кету 00.05+) – Алматы (ұшып келу 03.00+)
Атырау KC8840 (ұшып кету 01.25+) – Алматы (ұшып келу 04.20+)
Сондай-ақ, 8 наурызда Air Astana жеке репатриациялық рейстерді орындайды:
Жидда KC2242 (ұшып кету 16.15) – Атырау (ұшып келу 00.35+)
Атырау KC8780 (ұшып кету 02.35+) – Алматы (ұшып келу 05.30+)
Жидда KC2246 (ұшып кету 16.50) – Атырау (ұшып келу 01.10+)
Атырау KC8900 (ұшып кету 02.10+) – Алматы (ұшып келу 05.05+)
Барлық жерде жергілікті уақыт көрсетілген.
Әуе компаниясы Таяу Шығыстағы жағдайды мұқият қадағалауды жалғастырып жатыр.