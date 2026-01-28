#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
503.9
603.32
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
503.9
603.32
6.61
Қоғам

Алматы – Шанхай бағыты бойынша тұрақты рейстер ұшады

Алматы – Шанхай бағыты бойынша тұрақты рейстер ұшады, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 18:43 Сурет: pixabay
2026 жылдың 29 наурызынан бастап "Air Astana" әуе компаниясы Алматы – Шанхай бағыты бойынша тұрақты рейстерді іске қосады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рейстер аптасына 3 рет – сейсенбі, бейсенбі және жексенбі күндері орындалады.

Нәтижесінде Қазақстан мен Қытай арасындағы рейстердің жалпы саны аптасына 81-ден 84-ке дейін артады.

Рейстердің ашылуы екі ел арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік және туристік ынтымақтастықтың одан әрі дамуына ықпал етеді деп күтіліп отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Мысыр әуе компаниясы Қазақстанға қатынайтын рейстерді іске қосады
10:53, 11 наурыз 2023
Мысыр әуе компаниясы Қазақстанға қатынайтын рейстерді іске қосады
Гонконг әуе компаниясы Қазақстанға тікелей рейстер ашуды жоспарлап отыр
17:36, 13 қыркүйек 2025
Гонконг әуе компаниясы Қазақстанға тікелей рейстер ашуды жоспарлап отыр
Air Astana Ирандағы жағдайға байланысты жолаушыларға үндеу жасады
09:12, 15 қаңтар 2026
Air Astana Ирандағы жағдайға байланысты жолаушыларға үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: