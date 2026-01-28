Алматы – Шанхай бағыты бойынша тұрақты рейстер ұшады
2026 жылдың 29 наурызынан бастап "Air Astana" әуе компаниясы Алматы – Шанхай бағыты бойынша тұрақты рейстерді іске қосады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Рейстер аптасына 3 рет – сейсенбі, бейсенбі және жексенбі күндері орындалады.
Нәтижесінде Қазақстан мен Қытай арасындағы рейстердің жалпы саны аптасына 81-ден 84-ке дейін артады.
Рейстердің ашылуы екі ел арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік және туристік ынтымақтастықтың одан әрі дамуына ықпал етеді деп күтіліп отыр.
