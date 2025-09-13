#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Қоғам

Гонконг әуе компаниясы Қазақстанға тікелей рейстер ашуды жоспарлап отыр

Гонконг әуе компаниясы Қазақстанға тікелей рейстер ашуды жоспарлап отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2025 17:36 Сурет: ҚР Азаматтық авиация комитеті
Cathay әуе компаниясы Гонконгтан Қазақстанға тікелей рейстерді іске қосуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі мен Гонконгтың Көлік және логистика бюросы арасындағы келіссөздер барысында тасымалдаушы өкілі мәлімдеді.

Тараптар әуе қатынасын дамыту мәселелерін талқылап, рейстер санын аптасына 7-ден 14-ке дейін арттыруға келісті. Оның ішінде 7 рейс "әуе еркіндігінің бесінші дәрежесі" шеңберінде орындалады. Бұл қазақстандық әуе тасымалдаушыларға Гонконг хабын белсендірек пайдалануға, ал гонконгтық тасымалдаушыларға Қазақстан арқылы ұшу географиясын кеңейтуге мүмкіндік береді.

"Келіссөздер барысында Cathay әуе компаниясының өкілі жаңа әуе кемелерінің келуіне байланысты Қазақстан Республикасына тікелей рейстер ашу жоспары бар екенін айтты", – делінген ҚР Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитеті (ААК) таратқан ақпаратта.

Ведомство баспасөз қызметінің мәліметінше, құқықтық базаны кеңейту мен әуе қатынасын қайта жандандыру екі ел арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік және туристік ынтымақтастықты дамытуға ықпал етпек.

Бұған дейін Астанада ауқымды экологиялық айлық басталғанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан президенті мен Иордания королі кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
13:27, 27 тамыз 2025
Қазақстан президенті мен Иордания королі кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
2024 жылғы Президент Жолдауы: автожолдарды жаңғырту, әуежайлар салу және Транскаспий бағыты қалай дамуда
09:36, 22 тамыз 2025
2024 жылғы Президент Жолдауы: автожолдарды жаңғырту, әуежайлар салу және Транскаспий бағыты қалай дамуда
Тоқаев: Қазір елімізде 4 мыңға жуық түрік компаниясы жұмыс істейді
22:23, 29 шілде 2025
Тоқаев: Қазір елімізде 4 мыңға жуық түрік компаниясы жұмыс істейді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: