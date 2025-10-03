#Қазақстан
Ғылым және технология

АҚШ-та бір сағат ішінде ғарыштан әлемнің кез келген нүктесіне жүк жеткізуге қабілетті аппарат таныстырылды

АҚШ-та бір сағат ішінде ғарыштан әлемнің кез келген нүктесіне жүк жеткізуге қабілетті аппарат таныстырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 11:43 Сурет: Inversion
Inversion ғарыш компаниясы ARC деп аталатын жаңа "сұраныс бойынша жеткізу" аппаратының тұжырымдамасын ұсынды. Компания алғашқы құрылғыны 2026 жылдың соңына дейін іске қосуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ars Technica мәліметтері бойынша, жақында Лос-Анджелесте өткен тұсаукесерде Inversion қызметкерлері ARC аппараты АҚШ Қарулы Күштерінің қажеттіліктері үшін планетаның кез келген жеріне дерлік 225 келіге дейін жүк жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жасалып жатқанын айтты.

"Біздің басты миссиямыз – Arc-ті орбитаға алдын-ала орналастыру, ол бес жылға дейін бола алады, кез-келген уақытта жерге өздігінен баруға және қажет болған жерге қонуға дайын, бір сағаттан аз уақыт ішінде жүк немесе жабдықты жеткізуге қабілетті", – деді Inversion негізін қалаушы және бас директоры Джастин Фиашетти.

Inversion енді Arc аппаратын өндіруді бастау үшін өз технологиясына жеткілікті сенімді. Оның өлшемдері шамамен ені 1,2 метр және биіктігі 2,5 метр болады.

Бұған дейін Сатурнның серігінде өмірге қолайлы жағдайлар табылғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
