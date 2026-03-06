#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

СІМ Қазақстан азаматтарына 15 елге бармауды қатаң ескертті

СІМ Қазақстан азаматтарына 15 елге бармауды қатаң ескертті, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 21:16 Сурет: pixabay
Сыртқы істер министрлігі Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты Қазақстан азаматтарына арналған ұсынымдарды жария етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таяу Шығыстағы әскери іс-қимылдардың жалғасуына, сондай-ақ көптеген елдердің әуе кеңістігінің жабылуына байланысты Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Қазақстан азаматтарына белсенді әскери іс-қимылдар толық тоқтап, жағдай толық тұрақтанғанға дейін келесі елдерге барудан бас тартуды қатаң түрде ұсынады:

  • Бахрейн
  • Мысыр
  • Израиль
  • Йемен
  • Иордания
  • Ирак
  • Иран
  • Қатар
  • Сауд Арабиясы Корольдігі
  • Кувейт
  • Ливан
  • БАӘ
  • Оман
  • Сирия

"Өңірде жүрген Қазақстан азаматтарын жеке қауіпсіздік шараларын күшейтуге, қауіпті аудандарға бармауға, жергілікті билік органдарының нұсқауларын орындауға, соның ішінде зымырандық қауіп туындаған жағдайда дереу баспаналарға/паналау орындарына баруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерімен, туроператорлармен және әуе тасымалдаушыларымен тұрақты байланыста болуға тағы да шақырамыз", - делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін Таяу Шығыстан жоспарланып отырған репатриациялық рейстердің кестесі жарияланды.

Сондай-ақ Сыртқы істер министрлігі әуе кеңістігіндегі шектеулерге байланысты Қазақстан азаматтарына белсенді әскери қимылдар тоқтап, жағдай толық тұрақталғанға дейін Таяу Шығыс елдеріне сапарлардан уақытша бас тартуды ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
ТЖМ қар көшкінінің өздігінен түсуі туралы ескертті
21:58, 06 наурыз 2026
ТЖМ қар көшкінінің өздігінен түсуі туралы ескертті
Тәжікстан СІМ өз азаматтарына Қазақстан әуежайларында тексеру шаралары күшейтілгенін ескертті
13:34, 07 мамыр 2024
Тәжікстан СІМ өз азаматтарына Қазақстан әуежайларында тексеру шаралары күшейтілгенін ескертті
Таяу Шығыстағы ахуал: ҚР СІМ ресми мәлімдеме жасады
12:58, 22 маусым 2025
Таяу Шығыстағы ахуал: ҚР СІМ ресми мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как выглядит турнирная таблица женской Нац.лиги по волейболу после IV малого тура
00:18, 07 наурыз 2026
Как выглядит турнирная таблица женской Нац.лиги по волейболу после IV малого тура
Казахстанская конькобежка стала 15-й на чемпионате мира в Херенвене
00:06, 07 наурыз 2026
Казахстанская конькобежка стала 15-й на чемпионате мира в Херенвене
Появилось видео матча, в котором "Семей" уступил, ведя в счёте 2:0 в Лиге чемпионов
23:38, 06 наурыз 2026
Появилось видео матча, в котором "Семей" уступил, ведя в счёте 2:0 в Лиге чемпионов
Дана Уайт анонсирует кард турнира UFC в Белом доме в ночь на воскресенье
23:34, 06 наурыз 2026
Дана Уайт анонсирует кард турнира UFC в Белом доме в ночь на воскресенье
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: