#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Қоғам

СІМ қазақстандықтарға Таяу Шығыстағы ахуалға байланысты тағы да ескерту жасады

СІМ қазақстандықтарға Таяу Шығыстағы ахуалға байланысты тағы да ескерту жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 19:18 Сурет: Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі
Сыртқы істер министрлігі әуе кеңістігіндегі шектеулерге байланысты Қазақстан азаматтарына белсенді әскери қимылдар тоқтап, жағдай толық тұрақталғанға дейін Таяу Шығыс елдеріне сапарлардан уақытша бас тартуды ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сондай-ақ аталған елдердегі Қазақстанның шетелдегі мекемелері күшейтілген жұмыс режиміне көшірілгені хабарланды. Онда жүрген отандастарға қажетті консулдық-құқықтық көмек көрсетіліп жатыр.

Өңірде жүрген Қазақстан азаматтарының, оның ішінде транзиттік аймақтардағы азаматтардың да тізімі жаңартылып жатыр. Жедел байланыс үшін мессенджерлерде арнайы чаттар құрылып, сол арқылы отандастар сұрақтарға жауап алып, жағдайға қатысты өзекті ақпаратпен таныса алады.

"Отандық туристердің құқықтарын кепілдендіру жүйесіне қатысатын туроператорлар ұйымдастырылған туристердің қонақ үйлерде орналасуын қамтамасыз етіп жатыр. Сонымен қатар жағдай шиеленіскен аймақтардан азаматтарды эвакуациялаудың ықтимал бағыттары мен шаралары пысықталуда", - делінген хабарламада.

Бұдан бөлек, шығу туризмі саласында Қазақстан азаматтарының құқықтарын кепілдендіру жүйесінің әкімшісі – "Туристік Қамқор" қорының мәліметінше, 28 ақпаннан бастап Таяу Шығыс елдеріне ұйымдастырылатын турларға туркод беру уақытша тоқтатылды. Бұл шектеу Иран, Израиль, БАӘ, Сауд Арабиясы, Қатар, Бахрейн, Кувейт, Иордания және Оман бағыттарына қатысты. Шектеулер уақытша сипатқа ие және жағдай тұрақтанып, туристердің қауіпсіздігі толық расталғанға дейін, сондай-ақ тиісті шешім қабылданғанға дейін күшінде болады.

Туристік компанияларға осы бағыттар бойынша турөнімдерді уақытша сатпау ұсынылды.

"Сонымен қатар 28 ақпаннан кейін Таяу Шығыс елдеріне сапарға шыққан туристерге Қазақстан азаматтарының құқықтарын кепілдендіру жүйесінің талаптары қолданылмайтынына назар аударылады. Турларды тоқтату немесе басқа мерзімге ауыстыру, сондай-ақ қаражатты қайтару мәселелері бойынша туристерге турөнім сатып алынған туристік агенттіктерге жүгіну ұсынылады, - делінген хабарламада.

Қосымша ақпарат қолжетімді болған сайын жарияланып отырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
СІМ Таяу Шығыстағы қауіпті әскери шиеленіске байланысты маңызды мәлімдеме жасады
18:40, 13 маусым 2025
СІМ Таяу Шығыстағы қауіпті әскери шиеленіске байланысты маңызды мәлімдеме жасады
СІМ Қазақстан азаматтарына Иранға барудан уақытша бас тарта тұруды ұсынды
18:57, 27 ақпан 2026
СІМ Қазақстан азаматтарына Иранға барудан уақытша бас тарта тұруды ұсынды
Таяу Шығыстағы ахуал: ҚР СІМ ресми мәлімдеме жасады
12:58, 22 маусым 2025
Таяу Шығыстағы ахуал: ҚР СІМ ресми мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
19:34, Бүгін
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
Абиба Абужакынова поборется за "бронзу" престижного турнира в Европе
19:16, Бүгін
Абиба Абужакынова поборется за "бронзу" престижного турнира в Европе
Досрочной развязкой завершилась схватка Казахстана за финал топ-турнира в Австрии
18:53, Бүгін
Досрочной развязкой завершилась схватка Казахстана за финал топ-турнира в Австрии
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
18:29, Бүгін
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: