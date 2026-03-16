Дубайда әуе рейстеріне қызмет көрсету уақытша тоқтатылды
Dubai Civil Aviation Authority Дубай халықаралық әуежайындағы ұшулардың уақытша тоқтатылғанын мәлімдеді. Бұл туралы эмираттың медиа кеңсесі X әлеуметтік желісіндегі парақшасында мәлімдеді.
Билік өкілдерінің айтуынша, мұндай шешім жолаушылар мен әуежай қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында алдын алу шарасы ретінде қабылданған.
"Жолаушыларға рейстері туралы соңғы ақпаратты алу үшін өз әуе компанияларымен байланысуды ұсынамыз. Қосымша мәліметтер пайда болған сайын жарияланып отырады", – делінген ресми ақпаратта.
Сурет: Х/DXBMediaOffice
Әлеуметтік желілердегі ақпаратқа сүйенсек, Dubai International Airport маңында өрт шығып, жарылыстар болған. Қауіпсіздікке байланысты кемінде 15 ұшақ әуежай маңында айналып ұшып, қонуға мүмкіндік ала алмаған.
Көп ұзамай Dubai Police әуежай маңында дронға қатысты оқиғадан кейін әуежайға апаратын жолдарда қозғалыс уақытша шектелгенін мәлімдеді.
