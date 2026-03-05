#Референдум-2026
Қоғам

Таяу Шығысқа елдеріне әуе рейстері 10 наурызға дейін тоқтатылды

Таяу Шығысқа елдеріне әуе рейстері 10 наурызға дейін тоқтатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 21:01 Сурет: unsplash
Air Astana Таяу Шығыс бағытындағы рейстерді уақытша тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Компания Дубай, Жидда, Медина және Доха қалаларына тұрақты әуе қатынасын 10 наурызды қоса тоқтататынын хабарлады.

"Air Astana компаниялар тобы Дубай, Жидда, Медина және Дохаға тұрақты рейстерді 10 наурызды қоса алғанға дейін тоқтатады, ал аталған қалаларға билеттерді сату 17 наурызға дейін уақытша тоқтатылды. Тегін қайта брондау 30 сәуірді қоса алғанға дейін, ал билеттерді қайтару 11 наурызды қоса алғанға дейін қолжетімді", - делінген хабарламада.

Әуе компаниясы Таяу Шығыс аймағындағы жағдайды қадағалауды жалғастырып, қажет болған жағдайда қосымша шаралар қабылдайды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық әуе компания Таяу Шығысқа рейстерді қандай жағдайда жандандыратынын айтты
17:36, 24 маусым 2025
Қазақстандық әуе компания Таяу Шығысқа рейстерді қандай жағдайда жандандыратынын айтты
Қазақстандық авиакомпания Таяу Шығысқа әуе қатынастарының жаңғырғанын мәлімдеді
11:00, 25 маусым 2025
Қазақстандық авиакомпания Таяу Шығысқа әуе қатынастарының жаңғырғанын мәлімдеді
Air Astana Таяу Шығысқа қатынайтын барлық рейстің тоқтатылғанын хабарлады
14:08, 28 ақпан 2026
Air Astana Таяу Шығысқа қатынайтын барлық рейстің тоқтатылғанын хабарлады
Оқи отырыңыз
Казахстан оставили без произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию
20:48, Бүгін
Казахстан оставили без произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию
Клуб Нуралы Алипа сыграет с "Оренбургом" в специальной форме, посвящённой 8 марта
20:42, Бүгін
Клуб Нуралы Алипа сыграет с "Оренбургом" в специальной форме, посвящённой 8 марта
Стало известно, когда объявят бои UFC в Белом доме
20:08, Бүгін
Стало известно, когда объявят бои UFC в Белом доме
"Ни о чем не жалею": Кристина Шумекова высказалась о победе на чемпионате мира-2026
19:40, Бүгін
"Ни о чем не жалею": Кристина Шумекова высказалась о победе на чемпионате мира-2026
