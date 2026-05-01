Әлем

Филиппинде 37 жыл бойы жасырынып жүрген АҚШ азаматы ұсталды

01.05.2026 15:57
Филиппинде 1989 жылы 7 жастағы қызды зорлады деген күдікке ілінген 69 жастағы АҚШ азаматы қамауға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу мәліметінше, Том Талмадж есімді күдікті 23 сәуір күні Кавите провинциясында ұсталған. Ол соңғы жылдары осы өңірде тұрған. Бұл туралы New York Post басылымы жазды. Құқық қорғау органдары оны ескі іс материалдары мен қазіргі ДНҚ сараптамасының нәтижелерін салыстыру арқылы анықтаған.

Тергеу нұсқасына сәйкес, қылмыс АҚШ-тың Флорида штатындағы Хилсборо округінде болған. Күдікті қызды боулинг орталығының маңында көлігіне отырғызып, кейін оған шабуыл жасап, оқиғадан соң босатып жіберген.

Оқиғадан кейін оны жедел ұстау мүмкін болмаған. Ер адам АҚШ-тан кетіп, шамамен 37–40 жыл бойы шетелде жасырынып жүрген. Тергеу деректеріне сәйкес, ол Филиппинде жеке үйде тұрған, алайда сол кезеңдегі қызметі туралы толық ақпарат жария етілмеген.

Қазіргі уақытта оны АҚШ-қа экстрадициялау мәселесі қарастырылуда. Талмаджға кәмелетке толмағанға қатысты зорлау, адам ұрлау және басқа да ауыр қылмыстар бойынша айыптар тағылған.

Бұған дейін АҚШ-та ерлі-зайыптының нәрестеге қатысты ауыр қылмыс жасағаны туралы хабарланған болатын.

Оқи отырыңыз
Талдықорған қаласы полициясының басшысы қамауға алынды: ол "қыз зорлады" деген күдікке ілінді
12:59, 15 қараша 2023
Талдықорған қаласы полициясының басшысы қамауға алынды: ол "қыз зорлады" деген күдікке ілінді
Алматы облысында екі кішкентай қызды зорлады деген күдіктінің әйелі де қамауға алынды
20:16, 04 қазан 2023
Алматы облысында екі кішкентай қызды зорлады деген күдіктінің әйелі де қамауға алынды
Елордада дәмхананың кассасынан ақша ұрлаған күдікті ұсталды
09:53, 09 шілде 2024
Елордада дәмхананың кассасынан ақша ұрлаған күдікті ұсталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан назвал окончательный состав на ЧМ-2026 по хоккею
19:04, Бүгін
Казахстан назвал окончательный состав на ЧМ-2026 по хоккею
Хамзат Чимаев раскрыл, как планирует победить Шона Стрикленда
18:32, Бүгін
Хамзат Чимаев раскрыл, как планирует победить Шона Стрикленда
Схватка Казахстан - Россия определила бронзового призёра Grand Slam в Душанбе
18:08, Бүгін
Схватка Казахстан - Россия определила бронзового призёра Grand Slam в Душанбе
Невероятной драмой завершился матч "Тараза" в Первой лиге
17:53, Бүгін
Невероятной драмой завершился матч "Тараза" в Первой лиге
