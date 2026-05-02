Әлем

Германия жағалауында тұралап қалған кит Атлант мұхитына жіберілді

Германия жағалауында тұралап қалған кит Атлант мұхитына жіберілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.05.2026 16:19 Сурет: DPA/AFP/Philip Dulian
Германияның Балтық теңізі жағалауында бірнеше рет жағаға шығып қалған горбат кит Солтүстік теңізге жіберілді. Тіршілік иесін тасымалдауға арналған баржаны екі кәсіпкер қаржыландырған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шетелдік БАҚ "Тимми" деп атап кеткен кит алғаш рет 2026 жылғы 23 наурызда Любек қаласына жақын жерде құмды тайыз суда қалып қойған. RFI басылымының жазуынша, кейін ол қайта суға оралғанымен, жағдай тағы бірнеше рет қайталанған.

Сәуір айының басында Германия билігі жануарды құтқару мүмкін емес екенін айтып, әрекеттерін тоқтатқан. Бұл шешім қоғамда үлкен наразылық тудырып, содан кейін мамандар арнайы құтқару жоспарын әзірледі. Құтқару операциясының шығындарын екі ауқатты кәсіпкер мен басқа да жеке тұлғалар өз мойнына алған.

Алғашында китті үрлемелі жастықтар мен понтондардың көмегімен құтқару әрекеті сәтсіз аяқталған. Кейін өте үлкен баржаны пайдалану туралы шешім қабылданды.Бұл операцияның сәтті өтуіне көп маман күмәнмен қарап, жануарға зиян келуі мүмкін екенін айтқан. Соған қарамастан, барлық ескертулерді ескерген құтқарушылар тәуекелге барып, табиғатты қорғау мақсатында жоспарды жүзеге асырды. Нәтижесінде кит теңізге қайта жіберілді.

Құтқару ұйымының өкілі Карин Вальтер-Моммерттің айтуынша, таңертең кит Балтық теңізіндегі Висмар шығанағынан сүйретіліп келген баржадан өз бетімен суға кеткен. Кейін дрон арқылы түсірілген кадрларда теңізде жүзіп жүрген жануар көрінген, алайда оның дәл сол кит екеніне толық сенімділік жоқ.

Сарапшылардың айтуынша, ұзақ уақыт тайыз суда болғандықтан, киттің қалыпты жүзу және сүңгу қабілеті күмән тудырады. Сонымен қатар бақылау кезінде оның аузынан балық аулау торларының қалдықтары табылған. Бұл оның қоректенуіне кедергі келтіруі мүмкін.

Биологтар жануардың жағдайы әзірге жақсы емес екенін айтады. Дегенмен Тиммидің қайтадан өздігінен жүзе бастауы үміт ұялатады.

