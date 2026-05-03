Үндістанда шынжырдан босап кеткен піл дүрбелең тудырды
Оқиға Ангамали ауданында болған. Жануар Кидангур елді мекеніндегі Махавишну ғибадатханасына мерекелік рәсімдерге қатысу үшін әкелінген. The Sun басылымының жазуынша, белгілі бір сәтте піл шынжырын үзіп, бақылаудан шығып, аумақ ішінде ретсіз жүгіре бастаған. Соның салдарынан тұрақта тұрған көліктер, скутер және инфрақұрылым нысандары зақымданды.
Жергілікті биліктің мәліметінше, Коллам қаласының 40 жастағы тұрғыны қаза тапқан. Ол оқиға кезінде пілге жақын жерде болып, ауыр жарақат алған. Тағы бір ер адам жараланып, ауруханаға жеткізілді.
Куәгерлердің айтуынша, піл біраз уақыт бойы агрессивті болып, адамдарды жақындатпаған. Осыған байланысты оқиға орнына полиция, орман қызметінің мамандары және жануарларды ұстау жөніндегі қызметкерлер шақырылған. Нәтижесінде піл арнайы тыныштандыратын оқ-дәрілер (транквилизаторлар) арқылы әлсіретіліп, жақын маңдағы кокос пальмасына байланған.
Қазір билік өкілдері оқиғаның мән-жайын, оның ішінде пілді ұстау жағдайы мен шараны ұйымдастыру талаптарының сақталуын тексеріп жатыр.