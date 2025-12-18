#Халық заңгері
Әлем

Үндістанда бұралқы иттер көшеде қалған тастанды сәбиді талап өлтірген

18.12.2025 12:08
Үндістанның Одиша штатында көшеге тастап кеткен жаңа туған нәрестені қаңғыбас иттер талап өлтірген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Odisha телеарнасының мәліметінше, оқиға туралы полицияға жергілікті тұрғындар хабарлаған. Олар иттердің аузынан адам денесінің бөліктерін байқаған. Қайғылы жағдай 16 желтоқсан күні орын алған.

Сол күні Баликатиран ауылында тұрғындар балалар алаңының маңында жүрген қаңғыбас иттер тобын байқайды. Құқық қорғау органдары келгенге дейін ауыл тұрғындары иттерді қуып жіберіп, шашылып жатқан нәрестенің дене бөліктерін тапқан.

Оқиға орнына келген полицейлер табылған дене бөліктері жаңа туған сәбиге тиесілі екенін растады. Алдын ала тергеу деректеріне сәйкес, сәбиді ашық жерге тастап кеткен болуы мүмкін, бұл қаңғыбас иттердің назарын аударған. Алайда баланың нақты қалай қаза тапқаны әзірге анықталған жоқ.

Қазіргі уақытта полиция тергеу жұмыстарын жалғастырып, бұл іске қатысы бар адамдарды іздестіріп жатыр.

Бұған дейін Мәскеуде үйде толғатқан әйелдің шақалағы бірден шетінеп кеткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
