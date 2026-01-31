#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
501.02
597.27
6.59
Оқиғалар

Жаңа туған сәби санавиация көмегімен өңір орталығына шұғыл жеткізілді

Тікұшақ, ТЖМ, Жетісу облысы, Жаркент, Талдықорған, жаңа туған сәби, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.01.2026 15:37 Сурет: ҚР ТЖМ
Жетісу облысында ТЖМ тікұшағы жаңа туған нәрестені шұғыл тасымалдау үшін көкке көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ Қазавиақұтқару ұшқыштары санавиация дәрігерлерімен бірлесіп, сәбиді Жаркент қаласынан медициналық көмек алу үшін Талдықорған қаласының медициналық мекемесіне тасымалдады, делінген министрлік хабарламасында.

"Ұшқыштар кішкентай науқасты ұқыпты және жылдам тасымалдай отырып, қала орталығына аман-есен жеткізуге мүмкіндік берді. Экипаждың үйлесімді жұмысы, борттың техникалық дайындығы және дәрігерлердің кәсібилігі баланы аман есен жеткізді", делінген хабарламада.

Бұған дейін Ақтау – Астана рейсінде дәрігер талмасы ұстаған жолаушыны құтқарғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жаңа туған сәби Жаңақорғаннан Қызылордаға тікұшақпен шұғыл жеткізілді
20:50, 22 тамыз 2025
Жаңа туған сәби Жаңақорғаннан Қызылордаға тікұшақпен шұғыл жеткізілді
Жаңа туған шақалақ шұғыл түрде тікұшақпен Екібастұздан Павлодарға жеткізілді
10:13, 02 қыркүйек 2025
Жаңа туған шақалақ шұғыл түрде тікұшақпен Екібастұздан Павлодарға жеткізілді
Жаңа туған сәби тікұшақпен Қызылордаға шұғыл жеткізілді
20:29, 03 маусым 2025
Жаңа туған сәби тікұшақпен Қызылордаға шұғыл жеткізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: