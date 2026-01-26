#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
501.79
595.07
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
501.79
595.07
6.56
Оқиғалар

Ақтау – Астана рейсінде дәрігер талмасы ұстаған жолаушыны құтқарды

Эйр-Астана, Ақтау – Астана, рейс, дәрігер, талмасы ұстау, жолаушы, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 19:55 Сурет: unsplash
Ақтаудан Астанаға ұшқан ұшақта жолаушылардың бірінің талма ауруы ұстап қалған. Бортта болған елордалық медицина университетінің резидент-дәрігері Жұлдыз Әбдіқан науқасқа көмек көрсеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жұлдыз жолаушыны қарап шығып, қан қысымы мен тамыр соғысын тексеріп, содан кейін шұғыл медициналық көмек көрсетуге кіріскен, деп жазады Lada.kz.

"Мен оны бір қырына жатқызып, түймелерін шешіп, оттегімен қамтамасыз еттім. Әуежайға қонғаннан кейін науқасты жедел жәрдем бригадасы қарсы алды", - дейді Жұлдыз Әбдіқан.

Шалт іс-қимылы үшін Жұлдыз Air Astana бас атқарушы директоры Питер Фостерден алғыс хат алды.

Бұған дейін Астанадан ұшып шықпақ болған "Брюгге" футболшылары тосын жағдайға тап болғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ташкент – Астана рейсінде төтенше жағдай орын алды
18:30, 30 желтоқсан 2024
Ташкент – Астана рейсінде төтенше жағдай орын алды
Атыраудан Алматыға бет алған ұшақ Қызылордаға шұғыл қонды
11:12, 01 шілде 2023
Атыраудан Алматыға бет алған ұшақ Қызылордаға шұғыл қонды
Ақтауда апатқа ұшыраған ұшақта болған жолаушылардың тізімі жарияланды
13:00, 25 желтоқсан 2024
Ақтауда апатқа ұшыраған ұшақта болған жолаушылардың тізімі жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: