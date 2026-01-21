Астанадан ұшып шықпақ болған "Брюгге" футболшылары тосын жағдайға тап болды
Жексенбіден бері Астанада клуб ұшағының аязда тұрып қалуына байланысты техникалық ақаулар туындаған. Ұшақтың қозғалтқышының қатып қалғаны белгілі болғанда "Брюгге" футболшылары мен бапкерлер құрамы ұшақта болған, деп жазады Sports.kz.
Ұшу уақыты бес жарым сағатқа кешіккен, яғни қонақ спортшылар мінген ұшақ Астанадан түнгі 2-00-дің орнына таңғы 7-30-да әуеге көтерілген.
Бельгияға дейінгі ұшудың өзі сегіз сағатқа жуық уақытты алады. Жалпы алғанда, бельгиялық клубтың жолға жұмсаған уақыты 13 сағаттан асып кеткен. Ал осы сенбіде "Брюггені" Белгия чемпионаты аясындағы матч күтіп тұрған. Сондықтан аталған жағдай футболшылардың жай-күйіне кері әсер етуі ықтимал.
Айта кетсек, 20 қаңтарда Астанада өткен матч кезінде "Брюгге" "Қайратты" 4:1 есебімен ойысата жеңді.