"Пафос" футболшылары Алматыға ұшып келді
Сурет: Instagram/pafosfc
Алматыға "Пафос" футбол клубының ойыншылары келіп жетті. Олар 2025 жылдың 21 қазанында оңтүстік астананың орталық стадионында "Қайрат" командасымен кездеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 20 қазанда Кипр клубының Instagram-дағы парақшасында жарияланған ақпараттан белгілі болды.
"Ұзақ сапар, көңілді көңіл-күй және құшақ жая қарсы алған Алматы!", делінген видео сипаттамасында.
Видео астына пікір қалдырған қазақстандықтар "Пафос" футболшыларына құрмет білдіріп, белсенділік танытуда.
Бұған дейін Алматыда полиция қауіпсіздік шараларын күшейткені хабарланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript