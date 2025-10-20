#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Спорт

"Пафос" футболшылары Алматыға ұшып келді

Футболшылар, Пафос, Алматы , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 19:58 Сурет: Instagram/pafosfc
Алматыға "Пафос" футбол клубының ойыншылары келіп жетті. Олар 2025 жылдың 21 қазанында оңтүстік астананың орталық стадионында "Қайрат" командасымен кездеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 20 қазанда Кипр клубының Instagram-дағы парақшасында жарияланған ақпараттан белгілі болды.

"Ұзақ сапар, көңілді көңіл-күй және құшақ жая қарсы алған Алматы!", делінген видео сипаттамасында.

Видео астына пікір қалдырған қазақстандықтар "Пафос" футболшыларына құрмет білдіріп, белсенділік танытуда.

Бұған дейін Алматыда полиция қауіпсіздік шараларын күшейткені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Сейсенбіде Қазақстанның 14 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
21:39, Бүгін
Сейсенбіде Қазақстанның 14 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Полиция "Қайрат" – "Пафос" ойыны қарсаңында қауіпсіздік шараларын күшейтті
13:59, Бүгін
Полиция "Қайрат" – "Пафос" ойыны қарсаңында қауіпсіздік шараларын күшейтті
"Челси" футболшылары Алматыға келе жатыр
19:51, 11 желтоқсан 2024
"Челси" футболшылары Алматыға келе жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: