Спорт

"Қайрат" – "Брюгге": бельгиялықтардың құны 30 миллион еуро болатын футболшысы Қазақстанға келмеген

&quot;Қайрат&quot; – &quot;Брюгге&quot;: бельгиялықтардың құны 30 миллион еуро болатын футболшысы Қазақстанға келмеген, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 11:13 Сурет: Instagram/christostzolis
Бельгиялық "Брюгге" командасының ең қымбат футболшысы Христос Цолис Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің жетінші туры аясында өтетін алматылық "Қайратқа" қарсы матчқа қатыспайды, тіпті ол командамен бірге Астанаға келмеген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Нарықтық құны 30 млн еуро болатын футболшы командамен бірге Қазақстанға келмеген. Спортшы клуб жариялаған ойыншылар тізімінде де жоқ.

Сурет: Instagram/clubbrugge

Ағымдағы маусымда Цолис Бельгия клубының негізгі ойыншыларының бірі ретінде танылды. Ол барлық турнирлерде 32 матч өткізіп, 11 гол және 16 нәтижелі пас берді. Rotovvire басылымының жазуынша, Цолис 16 қаңтарда Ла Лувьерге қарсы матчта жарақат алып, Қайратпен өтетін ойынға дейін жазыла алмады.

"Қайрат" – "Брюгге" Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің матчы 20 қаңтарда Астанада өтеді. Бүгінде қазақстандық құраманың еншісінде бір ұпай бар, ал бельгиялық команда төрт баллға ие.

Бұған дейін "Қайраттың" аргентиналық вингермен келісімшартқа отырғанын жазғанбыз.

