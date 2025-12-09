#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
514.74
599.36
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
514.74
599.36
6.71
Спорт

"Қайрат" – "Олимпиакос" матчы: бастапқы құрам қандай

&quot;Қайрат&quot; – &quot;Олимпиакос&quot; матчы: бастапқы құрам белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 20:15 Сурет: instagram.com/f.c.kairat
Алматылық "Қайрат" Чемпиондар лигасында пирейлік "Олимпиакосқа" қарсы өтетін матчқа команданың бастапқы құрамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Клубтың баспасөз қызметі әлеуметтік желілерде Лига чемпионатының жалпы кезеңіндегі 6-тур аясындағы ойынға шығатын негізгі 11 ойыншының тізімін ұсынды. Пирей командасы да алаңға бірінші болып шығатын футболшыларын жариялады.

"Қайраттың" құрамы:

Анарбеков, Тапалов, Широбоков, Сорокин, Мата, Байбек, Глейзер, Зария, Рикардиньо, Мрынский, Эдмилсон.

"Олимпиакос" құрамы:

Цолакис, Родиней, Бьянкон, Пирола, Ортега, Эссе, Музакитис, Поденсе, Чикиньо, Мартинш, Эль-Кааби.

Еске салайық, матч бүгін, 9 желтоқсанда, "Астана Арена" стадионында өтеді. Ойын Астана уақытымен 20:30-да басталады. Тікелей трансляцияны Qazaqstan телеарнасынан және оның ресми сайтынан көруге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жұлдыз Әбдукәрімованың кенже інісі үйленді
21:28, Бүгін
Жұлдыз Әбдукәрімованың кенже інісі үйленді
Сәтпаев Астанада өтетін "Олимпиакосқа" қарсы ойында алаңға шықпайды
12:02, 27 қараша 2025
Сәтпаев Астанада өтетін "Олимпиакосқа" қарсы ойында алаңға шықпайды
"Қайрат" футболшылары Чемпиондар лигасы жеребесінің нәтижесін қалай қабылдады
23:40, 28 тамыз 2025
"Қайрат" футболшылары Чемпиондар лигасы жеребесінің нәтижесін қалай қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: