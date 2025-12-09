#Халық заңгері
Спорт

"Қайрат" өз алаңында "Олимпиакосқа" есе жіберді

&quot;Қайрат&quot; өз алаңында &quot;Олимпиакосқа&quot; есе жіберді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 23:40 Сурет: instagram/f.c.kairat
Астанада өткен Чемпиондар лигасының кезекті матчында алматылық "Қайрат" грекиялық "Олимпиакосқа" 0:1 есебімен есе жіберді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шешуші сәт екінші таймда тіркелді. 73-минутта Мехди Тареми жасаған пасын дәл аяқтаған Желсон Мартинш матчтағы жалғыз голдың авторы атанды. Ал алғашқы тайм тең тартыста өтіп, есеп ашылмады.

Екі кездесудің нәтижесі бойынша жалпы есеп те 1:0 болып, грек командасының пайдасына шешілді.

Бұл жеңіс "Олимпиакосқа" өз қоржынындағы ұпай санын 5-ке жеткізуге мүмкіндік берді. Команда турнирлік кестеде 26-орынға көтеріліп, плей-оффқа шығу үмітін сақтап қалды. Ал "Қайрат" бір ғана ұпаймен 35-орында. Клуб бес рет ұтылып, бір рет тең түскен.

"Қайрат" енді келесі ойынын 2026 жылғы 20 қаңтарда өз алаңында Бельгияның "Брюгге" командасына қарсы өткізеді. Сол күні "Олимпиакос" Грекияда Германияның "Байерімен" кездеседі.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Футзал: "Қайрат" лиссабондық "Бенфикаға" есе жіберді
00:00, 01 желтоқсан 2023
00:00, 01 желтоқсан 2023
Футзал: "Қайрат" лиссабондық "Бенфикаға" есе жіберді
"Қайрат" футзалдан УЕФА Чемпиондар лигасының 1/4 финалына жолдама алды
23:30, 05 желтоқсан 2025
23:30, 05 желтоқсан 2025
"Қайрат" футзалдан УЕФА Чемпиондар лигасының 1/4 финалына жолдама алды
"Қайрат" – "Олимпиакос" матчы: бастапқы құрам қандай
20:15, 09 желтоқсан 2025
20:15, 09 желтоқсан 2025
"Қайрат" – "Олимпиакос" матчы: бастапқы құрам қандай
