Жаңа туған шақалақ шұғыл түрде тікұшақпен Екібастұздан Павлодарға жеткізілді
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
2025 жылғы 1 қыркүйекте ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" экипажы арнайы медициналық көмек көрсету үшін нәрестені Екібастұздан Павлодарға шұғыл тасымалдап, санитарлық рейсті орындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұшу дәрігерлердің тұрақты бақылауында болды.
"Нәрестенің жағдайы Павлодар перинаталдық орталығына тапсырылғанға дейін үздіксіз қадағаланды.Операцияны тәжірибелі экипаж — Саукинбек Керім, Әсілхан Азамат және Құдайберген Ербол орындады. Команданың үйлесімді әрекеттері науқасты тез және қауіпсіз жеткізуге мүмкіндік берді". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Санавиация шұғыл медициналық көмек көрсету жүйесіндегі маңызды буын болып қала береді, өйткені ол өмірді қысқа мерзімде сақтап қалуды қамтамасыз етеді.
Бұған дейін Шымкент перинаталды орталығында салмағы небәрі 1 келі, туғанына 45 күн болған нәрестенің жүрегіне ота жасалғаны хабарланған болатын.
