Оқиғалар

19 жастағы бойжеткен Екібастұздан Павлодарға тікұшақпен шұғыл жеткізілді

18.08.2025 20:44 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Павлодар облысында ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" тікұшағы медициналық көмекке мұқтаж 19 жастағы қызды дәрігерге жеткізу үшін Екібастұз қаласынан Павлодарға санитарлық рейсті орындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлік ТЖД баспасөз қызметінің хабарлауынша, бойжеткен мамандандырылған медициналық көмекке мұқтаж болған. 

"Науқас медициналық қызметкерлердің ілесіп жүруімен жеткізілді. Ұшуды екі адамнан тұратын тәжірибелі экипаж қамтамасыз етіп, облыс орталығына тасымалдау міндетін жедел орындады", делінген хабарламада.

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Бұған дейін Маңғыстау облысында аттан құлаған жасөспірім орталыққа тікұшақпен жеткізілген болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
"Жағдай тұрақты". Желіде тараған ақпаратқа қатысты Энергетика министрлігі ресми мәлімдеме жасады
Оқиғалар
21:20, Бүгін
"Жағдай тұрақты". Желіде тараған ақпаратқа қатысты Энергетика министрлігі ресми мәлімдеме жасады
