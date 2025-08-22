#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Жаңа туған сәби Жаңақорғаннан Қызылордаға тікұшақпен шұғыл жеткізілді

22.08.2025 20:50
ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" АҚ тікұшағының экипажы Жаңақорған ауылынан Қызылорда қаласына жаңа туған нәрестені шұғыл эвакуациялап, рейсті сәтті орындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, нәрестені шұғыл ауруханаға жеткізу қажет болған.

"Медициналық бригаданың ұшқыштары Баймұса Өркен мен Ахметов Расұлбектің үйлесімді жұмысының арқасында жаңа туылған бала қауіпсіз және жылдам медициналық мекемеге жеткізілді, онда оған қажетті көмек көрсетілді", делінген хабарламада.

Бұған дейін Маңғыстау облысында аттан құлаған жасөспірім орталыққа тікұшақпен жеткізілгені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
