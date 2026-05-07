#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
463.41
546.27
6.18
Әлем

Израильде екі адамға құпия ақпаратты пайдаланып бәс тігу жасады деген айып тағылды

Израильде екі адамға құпия ақпаратты пайдаланып бәс тігу жасады деген айып тағылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 11:02 Сурет: magnific
Израиль билігі екі азаматты әскери операциялар туралы құпия ақпаратты пайдаланып, болжамдық платформада бәс тігу арқылы табыс тапты деп айыптады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу мәліметінше, күдіктілер Иран мен Йеменге жасалатын соққылардың уақыты туралы алдын ала ақпарат біліп отырған. Осы арқылы олар 150 мың доллардан астам табыс тапқан.

Айыпталушылардың бірі – Тель-Авив қаласының 30 жастағы тұрғыны Омер Зив, екіншісі – Израиль ӘӘК резервіндегі майор. Қауіпсіздік мақсатында оның аты-жөні жарияланбаған. Прокуратура дерегінше, офицер жоспарланған әскери операциялар туралы құпия мәліметтерді Зивке беріп отырған, ал ол ақпаратты пайдаланып, бірнеше анонимді аккаунт арқылы бәс тіккен.

2025 жылдың маусым айында майор "Рычащий лев" операциясының басталатынын хабарлағаннан кейін, Зив бәс көлемін арттырған. Операция басталған соң олар шамамен 128 мың доллар пайда тапқан.

Тергеу кейіннен күдіктілердің АҚШ пен Израильдің басқа да әскери әрекеттеріне қатысты бәс тіккенін анықтады. Жалпы табыс 152 мың доллардан асқан.

Тергеу барысында олардың платформадағы басқа пайдаланушылар күдік тудыра бастаған соң хат алмасуларын өшіріп, аккаунт атауларын өзгерткені белгілі болды.

Екі күдіктіге парақорлық, ұлттық қауіпсіздікке қарсы қылмыстар және сот төрелігіне кедергі жасау баптары бойынша айып тағылды. Майорға тыңшылық жасады деген ауыр айып та тағылып отыр, бұл бап бойынша өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Айта кетейік, бұған дейін Иерусалимде израильдік азамат француз монахинясына шабуыл жасағаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда қоғам белсендісіне тележурналист пен операторға шабуыл жасады деген айып тағылды
19:18, 14 тамыз 2023
Алматыда қоғам белсендісіне тележурналист пен операторға шабуыл жасады деген айып тағылды
Қызылордада мектеп мұғаліміне екі оқушыға "жыныстық сипаттағы әрекет жасады" деген айып тағылды
01:46, 08 желтоқсан 2023
Қызылордада мектеп мұғаліміне екі оқушыға "жыныстық сипаттағы әрекет жасады" деген айып тағылды
Астаналық келіншек Instagram желісінде 90 миллион теңгеден астам табыс тауып, бас бостандығынан айырылды
11:51, 24 маусым 2025
Астаналық келіншек Instagram желісінде 90 миллион теңгеден астам табыс тауып, бас бостандығынан айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу примкнул к клубу Первой лиги
15:13, Бүгін
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу примкнул к клубу Первой лиги
Звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался дороже всей сборной Казахстана по футболу
14:46, Бүгін
Звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался дороже всей сборной Казахстана по футболу
Новак Джокович проиграл Артюру Фису в Риме
14:36, Бүгін
Новак Джокович проиграл Артюру Фису в Риме
Боксёрша из Узбекистана разгромила казахстанку и лишила её медали чемпионата Азии
14:08, Бүгін
Боксёрша из Узбекистана разгромила казахстанку и лишила её медали чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: