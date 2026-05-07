Израильде екі адамға құпия ақпаратты пайдаланып бәс тігу жасады деген айып тағылды
Тергеу мәліметінше, күдіктілер Иран мен Йеменге жасалатын соққылардың уақыты туралы алдын ала ақпарат біліп отырған. Осы арқылы олар 150 мың доллардан астам табыс тапқан.
Айыпталушылардың бірі – Тель-Авив қаласының 30 жастағы тұрғыны Омер Зив, екіншісі – Израиль ӘӘК резервіндегі майор. Қауіпсіздік мақсатында оның аты-жөні жарияланбаған. Прокуратура дерегінше, офицер жоспарланған әскери операциялар туралы құпия мәліметтерді Зивке беріп отырған, ал ол ақпаратты пайдаланып, бірнеше анонимді аккаунт арқылы бәс тіккен.
2025 жылдың маусым айында майор "Рычащий лев" операциясының басталатынын хабарлағаннан кейін, Зив бәс көлемін арттырған. Операция басталған соң олар шамамен 128 мың доллар пайда тапқан.
Тергеу кейіннен күдіктілердің АҚШ пен Израильдің басқа да әскери әрекеттеріне қатысты бәс тіккенін анықтады. Жалпы табыс 152 мың доллардан асқан.
Тергеу барысында олардың платформадағы басқа пайдаланушылар күдік тудыра бастаған соң хат алмасуларын өшіріп, аккаунт атауларын өзгерткені белгілі болды.
Екі күдіктіге парақорлық, ұлттық қауіпсіздікке қарсы қылмыстар және сот төрелігіне кедергі жасау баптары бойынша айып тағылды. Майорға тыңшылық жасады деген ауыр айып та тағылып отыр, бұл бап бойынша өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
