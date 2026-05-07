#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
463.41
546.27
6.18
Әлем

Круиздік кемеде хантавирус жұқтырған жолаушылар саны сегізге жетті

Кеме, саяхат, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, MV Hondius, хантавирус, мәлімдеме , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 22:49 Сурет: pixabay
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы MV Hondius круиздік кемесінің бірнеше жолаушысынан анықталған хантавирусқа қатысты мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

CNN агенттігінің хабарлауынша, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ)  MV Hondius крузидік кемесінде хантавирустың сегіз жағдайы анықталғанын растады, оның ішінде үш жағдай расталса, қалған бесеуі болжамды күйде болып табылады. 

Бұған дейін Әулие Елена аралында 12 елдің азаматтары жағалауға жеткізілген, барлық елдің билігі ықтимал қауіп және олардың байланыстарын қадағалау қажеттілігі туралы хабардар етілген. Қазіргі уақытта бірнеше елдің денсаулық сақтау органдары дерттің өршуін болдырмау үшін бар күшін салуда. ДДҰ мәліметтері бойынша, вирустың инкубациялық кезеңі алты аптаға созылады.

Енді кеме Испанияның Канар аралдарына қарай бет алған. Кемеден эвакуацияланған екі жолаушы ауыр жағдайда емдеу үшін Нидерландыға жеткізілді. Дәрігерлердің айтуынша, үшінші эвакуацияланған адамда қазіргі уақытта ауру белгілері білінбейді, дегенмен оған да медициналық көмек көрсетілуде.

Эвакуацияланған жолаушылар арасында Ұлыбритания азаматы, 65 жастағы Германия азаматы және 41 жастағы голландиялық экипаж мүшесі де бар.

Бұған дейін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) хантавирустан кейінгі халық үшін ағымдағы қауіптердің деңгейі қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Хантавирустың өршуі: ДДҰ қауіп деңгейі қандай екенін айтты
21:23, 06 мамыр 2026
Хантавирустың өршуі: ДДҰ қауіп деңгейі қандай екенін айтты
"Қазақстан" шахтасындағы өрт: зардап шеккендер саны сегізге жетті
18:29, 17 тамыз 2023
"Қазақстан" шахтасындағы өрт: зардап шеккендер саны сегізге жетті
Бангладеште Нипах вирусын жұқтырған адам көз жұмды
11:40, 07 ақпан 2026
Бангладеште Нипах вирусын жұқтырған адам көз жұмды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Зангар Нурланулы пробился в четвертьфинал турнира ITF J500 в Германии
03:14, 08 мамыр 2026
Зангар Нурланулы пробился в четвертьфинал турнира ITF J500 в Германии
"Динамо" Зайнутдинова не смогло выйти в суперфинал Кубка России
02:49, 08 мамыр 2026
"Динамо" Зайнутдинова не смогло выйти в суперфинал Кубка России
Арина Соболенко успешно стартовала на "Мастерсе" в Риме
02:10, 08 мамыр 2026
Арина Соболенко успешно стартовала на "Мастерсе" в Риме
Дана Уайт высказался о противостоянии Чимаева и Стрикленда
01:40, 08 мамыр 2026
Дана Уайт высказался о противостоянии Чимаева и Стрикленда
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: