Әлем

Бангладеште Нипах вирусын жұқтырған адам көз жұмды

Бангладеш, Нипах, вирус, науқас, көз жұмды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.02.2026 11:40 Сурет: pixabay
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Бангладештің солтүстігінде Нипах вирусын жұқтырған әйелдің қайтыс болғанын растады, деп хабарлайды Zakon.kz.

40-50 жастағы әйелде ауру белгілері 21 қаңтарда пайда болды, бір аптадан кейін ол көз жұмды. Марқұмның диагнозы қайтыс болғаннан кейін расталды, деп жазады The Guardian.

ДДҰ мәліметтері бойынша, ауру қалшылдау, бас ауруы, содан кейін ұмытшақтық, сілекейдің ағуы және құрысулар түрінде көрініс берген. Науқаспен байланыста болған барлық 35 адам бақылауға алынды, олардан алынған тест нәтижелері теріс болып шықты. Жаңа жағдайлар анықталған жоқ.

Бангладештегі кісі өлімі туралы хабар Үндістанда екі инфекцияның анықталғанынан кейін пайда болды. Осыған байланысты Таиланд, Малайзия, Индонезия және Пәкістан сияқты бірқатар елдер әуежайларда санитарлық бақылауды күшейтті. Атап айтқанда, жолаушыларға Бангкоктағы Суварнабхуми халықаралық әуежайында тексеру жүргізілуде. 

ДДҰ вирустың халықаралық таралу қаупі төмен деп бағалайды және саяхатқа немесе сауда-саттыққа шектеулер енгізуді ұсынбады. Нипах вирусы, негізінен, жарқанат ластаған өнімдер арқылы таралады және адамнан адамға сирек жұғады. Инфекциядан кісі өлімінің болу ықтималдылығы 75%-ды құрайды. Ауруды емдеуге арналған лицензияланған вакциналар мен препараттар әлі жоқ.

Қаңтар айында Үндістанның Батыс Бенгалия штатының билігі инфекцияның бес жағдайы расталғанын, осыған байланысты Нипах вирусының өршуін болдырмау үшін шұғыл шаралар қабылдағанын жариялады.

Бұған дейін еліміздің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Оңтүстік-Шығыс Азияға баруды жоспарлаған отандастарымызға сақтық шараларын қатаң ұстану керектігін ескерткен болатын.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
