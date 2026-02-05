#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
498.65
589.06
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
498.65
589.06
6.49
Әлем

"Нипах" вирусынан сақтану жолдары

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 09:12 Фото: pixabay
Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Оңтүстік-Шығыс Азияға баруды жоспарлаған отандастарымызға сақтық шараларын қатаң ұстану керегін ескертеді.

Себебі "Нипах" вирусы адамға өте қауіпті, деп жазады qazaqstan.tv.

Мамандар жеке бас гигиенасын сақтауды, яғни қолды сабынмен жиі жуу немесе антисептик қолдану керегін, тек ауыз суды пайдалану, шикі құрма шырынын ішпеу және жануарлармен ластануы мүмкін өнімдерді тұтынбау, сондай-ақ, жеміс-жидек пен көкөністерді әрдайым жуып, қабығын ашып жеу керегін айтады.

Вирус белгілері: жоғары температура, жөтел, қатты бас ауруы — мұндай жағдайда шұғыл түрде дәрігерге қаралу қажет.

Айта кетейік, бұл вирус осы айдың басында Үндістанның Батыс Бенгал штатында екі адамнан табылды.

Дегенмен, олармен байланыста болып, карантинге жабылған 196 тұрғыннан қауіпті вирус анықталмады.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, "Нипахтың" әлемге таралу қауіпі төмен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Абай облысында қызылшаға байланысты эпидемиологиялық жағдай қандай
12:27, 08 қараша 2023
Абай облысында қызылшаға байланысты эпидемиологиялық жағдай қандай
Санитар дәрігерлер Құрбан айт қарсаңында Қазақстан халқына үндеу жасады
12:16, 22 маусым 2023
Санитар дәрігерлер Құрбан айт қарсаңында Қазақстан халқына үндеу жасады
Дәрігерлер балалар жиі шалдығатын аскаридоз туралы ескертті
22:50, 05 шілде 2023
Дәрігерлер балалар жиі шалдығатын аскаридоз туралы ескертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: