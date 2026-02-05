"Нипах" вирусынан сақтану жолдары
Себебі "Нипах" вирусы адамға өте қауіпті, деп жазады qazaqstan.tv.
Мамандар жеке бас гигиенасын сақтауды, яғни қолды сабынмен жиі жуу немесе антисептик қолдану керегін, тек ауыз суды пайдалану, шикі құрма шырынын ішпеу және жануарлармен ластануы мүмкін өнімдерді тұтынбау, сондай-ақ, жеміс-жидек пен көкөністерді әрдайым жуып, қабығын ашып жеу керегін айтады.
Вирус белгілері: жоғары температура, жөтел, қатты бас ауруы — мұндай жағдайда шұғыл түрде дәрігерге қаралу қажет.
Айта кетейік, бұл вирус осы айдың басында Үндістанның Батыс Бенгал штатында екі адамнан табылды.
Дегенмен, олармен байланыста болып, карантинге жабылған 196 тұрғыннан қауіпті вирус анықталмады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, "Нипахтың" әлемге таралу қауіпі төмен.