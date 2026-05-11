Әлем

Вена "Евровидение-2026" қарсаңында қауіпсіздік шараларын күшейтті

Вена &quot;Евровидение-2026&quot; қарсаңында қауіпсіздік шараларын күшейтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.05.2026 13:54 Сурет: pexels
Австрия билігі "Евровидение-2026" ән байқауы алдында қауіпсіздік шараларын барынша күшейтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазіргі уақытта Вена қаласы мен оның маңында жүздеген полиция қызметкері кезекшілік атқаруда. The Sun басылымының жазуынша, қызметтік иттермен жұмыс істейтін арнайы бөлімшелер де жұмылдырылған.

Терроризмге қарсы күрес жөніндегі сарапшы Николаус Штокхаммер ең күрделі аймақтар ретінде байқау трансляциясын көпшілік болып тамашалайтын орындарды атады. Оның айтуынша, мұндай ашық алаңдарды бақылау концерт өтетін стадионға қарағанда әлдеқайда қиын.

"Мұндай орындарда қауіпсіздікті толық бақылауда ұстау күрделі. Сондықтан қауіп-қатер деңгейі де жоғары болады", – деді маман.

Күшейтілген қауіпсіздік режимі байқаудың жартылай финалы мен финалы өтетін Штадтхалле аренасы концерт залында да енгізілген.

Ұйымдастырушылар былтырғы оқиғаларды да ескеріп отыр. Атап айтқанда, 2024 жылы Тейлор Свифттің Венадағы үш концерті террорлық шабуыл қаупіне байланысты тоқтатылған болатын.

Айта кетейік, "Евровидение-2026" байқауының 70-маусымының ресми ашылу салтанаты 10 мамыр кешінде өтті.

Ботагөз Ақиқат
