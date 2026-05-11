#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
461.26
542.58
6.18
Әлем

БҰҰ басшысы хантавирусқа қатысты мәлімдеме жасады

Хантавирус, ДДСҰ, мәлімдеме, кеме, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.05.2026 22:55 Сурет: freepik
MV Hondius круиздік кемесінен шыққан хантавирустың қоғамда өршу қаупі төмен. Бұл туралы 2026 жылдың 11 мамырында БҰҰ Бас хатшысы Антонио Гутерриш мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол X платформасындағы аккаунтында аталған жағдайға қатысты түсініктеме беріп, жазба жариялады.

"Қазіргі уақытта вирустың адам денсаулығына қаупі төмен болғанымен, MV Hondius кемесінің жолаушылары мен экипажын қоса алғанда, барлығының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге денсаулық сақтау саласындағы халықаралық күш-жігерді бағыттау маңызды", - дейді Гутерриш.

Сондай-ақ, ол қазіргі уақытта Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен(ДДҰ) бірге хантавирустың өршу ықтималдылығын бақылау үшін шаралар қабылдап жатқан барлық мемлекеттің билігін қолдайтынын жеткізді.

Бұған дейін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) хантавирустың ағымдағы қауіп деңгейін бағалап, нақты мәліметтермен бөліскен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
БҰҰ Бас хатшысы Таяу Шығыстағы шиеленіске қатысты мәлімдеме жасады
12:14, 22 маусым 2025
БҰҰ Бас хатшысы Таяу Шығыстағы шиеленіске қатысты мәлімдеме жасады
БҰҰ-ның Бас хатшысы ресми сапармен Өзбекстанға барды
16:16, 30 маусым 2024
БҰҰ-ның Бас хатшысы ресми сапармен Өзбекстанға барды
БҰҰ басшысы Газаға су мен азық-түлік жеткізуге шақырды
09:26, 12 қазан 2023
БҰҰ басшысы Газаға су мен азық-түлік жеткізуге шақырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Появилось видео разгромной победы Рыбакиной на "тысячнике" в Риме
02:47, 12 мамыр 2026
Появилось видео разгромной победы Рыбакиной на "тысячнике" в Риме
Рыбакина поделилась эмоциями после победы над экс-первой ракеткой мира в Риме
02:18, 12 мамыр 2026
Рыбакина поделилась эмоциями после победы над экс-первой ракеткой мира в Риме
Ига Швёнтек отдала всего три гейма в матче с экс-первой ракеткой мира в Риме
01:45, 12 мамыр 2026
Ига Швёнтек отдала всего три гейма в матче с экс-первой ракеткой мира в Риме
Восемь казахстанцев сразятся за выход в финал чемпионата Азии по боксу
01:18, 12 мамыр 2026
Восемь казахстанцев сразятся за выход в финал чемпионата Азии по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: