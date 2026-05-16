Израиль Иранға қарсы әскери іс-қимылдарды қайта жандандыруға кірісіп жатыр - БАҚ
Израиль Иранмен арадағы әскери іс-қимылдарды қайта жандандыруға кірісіп жатыр. Бұл туралы өз дерек көзіне сілтеме жасай отырып, Channel 12 телеарнасы ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Газета.гu басылымының хабарлауынша, бірнеше күн бұрын Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Иранмен арадағы соғыс "әлі аяқталған жоқ" деп мәлімдеді. Өйткені, оның пікірінше, "Иран шығарылуы тиіс ядролық материалдарға, байытылған уранға әлі де ие".
Осыдан кейін тағы бір тың ақпарат пайда болды.
"Біз бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін созылатын әскери іс-қимылдарды қайта бастауға дайындалып жатырмыз және АҚШ президенті Трамптың түпкілікті шешімін күтіп отырмыз", – деді телеарнаның анонимді дерек көзі.
Оның айтуынша, "толығырақ ақпарат 24 сағаттан кейін белгілі болады".
